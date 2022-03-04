تأثير ارتفاع أسعار البلاديوم لأعلى مستوى منذ 7 شهور على صناعة السيارات

واصل البلاديوم مكاسبه إلى أعلى مستوى على الصعيد العالمي خلال 7 أشهر، مدفوعًا بمخاوف من نقص المعروض في أعقاب عقوبات قاسية على روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في حين أدت الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ارتفاع الأسعار الفورية للبلاديوم

ووصل خام البلاديوم إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو 2021 وارتفعت الأسعار في التعاملات الفورية للبلاديوم أمس الخميس، وهو المعدن الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات في المحولات للحد من الانبعاثات، بنسبة 3.2% إلى 2754 دولارًا، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو 2021 في وقت سابق من الجلسة، وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، وتملك موسكو 40% من إنتاج البلاديوم العالمي، فيما ارتفع سعر الذهب الفوري 0.3% إلى 1931.05 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1932.10 دولار.

الذهب يعتبر استثمارًا آمنًا خلال حالة عدم اليقين السياسي

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارًا آمنًا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تحمل فائدة، بحسب تقرير «ستاندرد تشارترد».

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 1% إلى 25 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1078.85 دولار مسجلًا بذلك ارتفاعًا جديدًا.

تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على الأسواق العالمية

وتمتلك روسيا العديد من الخامات والمعادن إذ تعد خامس أكبر منتج للذهب، وأكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي وثان أكبر منتج عالمي، علاوة على كونها ثان أكبر منتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية.

وبحسب البنك الدولي فإن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على 25% من إنتاج القمح عالميًا، علاوة على استحواذ أوكرانيا على 46% من إنتاج زيت عباد الشمس.

ومن شأن ارتفاع البلاديوم زيادة تكلفة أحد مدخلات إنتاج السيارات إذ يعد المعدن ضروريا في هيكل السيارة.