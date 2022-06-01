شوبير يكشف مفاجأة في أزمة الاعتداء على الخطيب وجماهير الأهلي بالمغرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جديدة حول الأزمات التي تعرضت لها جماهير الأهلي، في أثناء وجودهم بالمغرب، من أجل حضور مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بانتصار الطرف المغربي، بهدفين نظيفين، ليحصد اللقب الثالث في تاريخه، على حساب حامل اللقب مرتين على التوالي، و10 مرات خلال مسيرته بالكامل.

وأكّد «شوبير»، خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع على راديو «أون سبورت»، أنَّه تلقى رسائل استغاثة من قبل بعض جماهير الأهلي، زعما بأنهم تعرضوا لهجوم كبير في أثناء دخولهم إلى ملعب المركب محمد الخامس، الأمر الذي جعله يتوجه من أجل التأكّد من حقيقة تلك الرسائل، ليجد أن هناك حالة من الاستقرار التام داخل المدرجات.

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