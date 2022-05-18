شوبير: المحكمة الدولية لن تفعل شيئا للأهلي.. وبلاش نعيش الوهم

علق الإعلامي أحمد شوبير، على القرار الصادر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يجمع بين الأهلي والوداد المغربي، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 30 مايو الحالي.

وقال شوبير، في برنامجه المذاع على راديو أون سبورت إف إم: «الكاف هيعمل كل اللي هو عاوزه، ومفيش مسؤول مصري في الاتحاد الأفريقي يقدر يوصل وجهة نظرنا، عشان كده رسالتي للمسوؤلين في الأهلي بلاش تشغلوا بالكم أكتر من كده وتشتتوا تركيز اللاعبين قبل لقاء الوداد المغربي».

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