سفير مصر بالمغرب: ننهي ترتيباتنا لاستقبال جماهير الأهلي

قال السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، إن السفارة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل دعم العلاقات المصرية- المغربية الممتدة لآلاف السنوات بين البلدين والشعبين، لافتا إلى أنه قد جرى عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب المغربي ورئيس اتحاد الكرة المغربي والأجهزة المعنية لوضع الآلية الخاصة بدخول الجماهير المصرية للمغرب من أجل حضور المباراة.

عثمان: المقرر وصول الجماهير لدولة المغرب خلال الأيام المقبلة

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن السفارة المصرية بالمغرب تعمل حاليا على إنهاء كل الترتيبات من أجل استقبال جماهير الأهلي، والمقرر وصولها إلى دولة المغرب خلال الأيام المقبلة، لحضور مباراة الأهلي والوداد المغربي ضمن نهائيات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر عقدها 30 مايو الجاري.

وأوضح أنه سيتم تجهيز فريق عمل من قبل السفارة بداية من وصول الجماهير لمطار الدار البيضاء، ولحين عودتهم للقاهرة، وستكون التجهيزات متضمنه تسهيل الانتقالات وإجراءات الدخول والتأمين للجماهير المصرية، «لدينا علاقات أخوية ممتدة مع المغرب والشعب المغربي، ونهائي أفريقيا يهدف لتدعيم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين».

وأكد أن الجانب المغربي قد قدم كل التيسيرات من أجل تسهيل دخول الجماهير المصرية، حيث تم الانتهاء من كل استعدادات استقبال بعثة النادي الأهلي وفندق الإقامة وسير التدريبات، «الاجتماعات بيننا أسفرت عن وضع آلية واضحة بتفاصيل محددة، والجانب المغربي أبدى كل المرونة اللافتة في هذا الموضوع».

وتابع: «بالنسبة لبعثة النادي الأهلي فانتهينا من كل الاستعدادات الخاصة بالاستقبال والتسليم والمعيشة والتمارين اللي هتحصل في الاستادات المختلفة، وحطينا آلية مع الجانب المغربي تسهل عملية دخول المشجعين المصريين إلى الأراضي المغربية من خلال قوائم تم إمداد مطار الدار البيضاء المغربي بها».