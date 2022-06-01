جامعة بنها: إلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ خلال فترة الامتحانات

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

صورة مشرفة للجامعة

واستهل رئيس جامعة بنها الجلسة بتقديم الشكر والتقدير للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والعاملين على كافة المستويات على جهودهم المبذولة خلال الفترات السابقة والعمل على ظهور اسم الجامعة بصورة مشرفة ولائقة خلال جميع الفعاليات التي نظمتها الجامعة مؤخرا.

تنظيم أول هاكاثون مصري

وأضاف أن الجامعة شهدت عددًا من الفعاليات بمختلف القطاعات منها تنظيم أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، والإعداد لقمة المناخ التي ستترأسها مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، بمجموعة من الأنشطة والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية والتحديات العالمية، وكذلك تنظيم المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم الحوار المجتمعي الأول لأصحاب رجال الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة بمحافظة القليوبية والحلول المُقترحة، تماشيًا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستفادة من البحوث العلمية كنوع من أنواع المشاركة بين الجامعة والصناعة.

كما تم استضافت الجامعة المجلس الأعلى للجامعات للانعقاد بجلسته رقم 727 بمقر الجامعة بالعبور، وذلك بحضور رؤساء جامعات 27 جامعة، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، هذا بالإضافة إلى الإعداد الجيد لزيارة سفير اليابان بالقاهرة للجامعة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

روح الفريق بالجامعة

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجميع كانوا على مستوى المسئولية خلال جميع الأحداث والفعاليات التي شهدتها الجامعة، مشيداً بالعمل بروح الفريق والتعاون والتكاتف بين الجميع من أجل الصالح العام ورفع اسم وشأن جامعة بنها.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجامعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث تجهيز اللجان والقاعات، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور جمال سوسة أنه تقرر إلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل بجدية على انتظامها في مواعيدها وإعلان النتائج وفقا للمواعيد المقررة.

إجراءات احترازية مشددة في الامتحانات

ووجه رئيس الجامعة بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

كما استعرض المجلس أيضا تعزيز دور الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي كأحد المتطلبات الهامة على مستوى الدولة والعمل على تحفيز الكليات للمشاركة بجدية في ورش العمل والدورات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات الجائزة.