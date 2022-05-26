رئيس جامعة بنها يفتتح العيادات الطبية المتخصصة بمقر العبور

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، العيادات الطبية المتخصصة بمقر الجامعة بالعبور، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حازم عليوة، القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

رئيس جامعة بنها يتفقد العيادات

وتفقد رئيس جامعة بنها ومرافقوه، العيادات الطبية والتجهيزات والأقسام والمعامل الملحقة بها، مشيدا بتجهيزات العيادات الجديدة والتي تهدف إلى تقديم خدمات علاجية لجميع منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين والمجتمع المحيط.

كما استمع رئيس الجامعة خلال الافتتاح، إلى شرح من الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، والدكتورة سحر المهدي، مدير مركز علاج الأسنان بالإدارة الطبية، حول إمكانيات العيادات المتخصصة الجديدة، والتي تتكون من 2 عيادة طبية بشرية، وعيادة أسنان، وغرفة عزل، وغرفة تعقيم.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، الشكر والتقدير إلى المهندس محمد حامد شريف، رئيس مجلس أمناء مدينة العبور، على تبرعه بوحدة أسنان للجامعة.

قافلة طبية في قرية نامول بطوخ

وفي سياق آخر، نظمت جامعة بنها، قافلة طبية لقرية نامول مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

وأكد الدكتور جمال سوسة على الدور الهام الذي تقوم به جامعة بنها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيلًا لدور الجامعة في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا.

وشارك في القافلة الطبية أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام والرمد والإرشاد النفسي، وتم الكشف على 90 حالة أطفال، و115 حالة عظام، والكشف على 96 حالة باطنة، ورمد 92 حالة، بإجمالي 393 حالة مرضية.