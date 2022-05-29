جامعة بنها تكرم «العربي» لحصوله على وسام الشمس المشرقة من اليابان

كرم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، لحصوله على وسام الشمس المشرقة من الإمبراطور الياباني بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، وتسوكازاكي دايسكيه المستشار الثقافي بسفارة اليابان بالقاهرة.

وشهد التكريم، الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات هندسة شبرا، وهندسة بنها، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب البشري، والطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والفنون التطبيقية، بالإضافة إلى شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، ومدير قطاع الوافدين بالجامعة، والدكتور مهران النجار، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور أيمن سمير، منسق العلاقات اليابانية بالجامعة ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

نموذج مصري مشرف

من جانبه، أكد الدكتور جمال سوسة أن المهندس إبراهيم العربي من النماذج المصرية المشرفة، مشيدا بمجموعات شركات العربي كإحدى الشركات الوطنية الداعمة للصناعة المصرية.

كما أشار إلى أن جامعة بنها حريصة على التواصل مع مجموعة العربي كأحد قلاع الصناعة على كافة المستويات، منذ أيام الراحل محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار.

التواصل مع رجال الأعمال

وأكد رئيس جامعة بنها، أنه في إطار التعاون والتواصل مع رجال الأعمال والصناعة بمحافظة القليوبية، نظمت الجامعة أول حوار مجتمعي لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعة بمحافظة القليوبية والحلول المقترحة، مؤكدًا أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا المُلتقى بغرض تحقيق تواصل حقيقي مع المجتمع الصناعي لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو حل مشكلاته القائمة، والمُساهمة في تطوير إنتاجها بحلول عملية تطبيقية وابتكارية، تُساهم في دفع عجلة الإنتاج وتُلقي الضوء على آليات جديدة في التعامل المباشر والدائم والفعال بين الجامعة وعالم الصناعة، حيث يعتبر هذا اللقاء أحد إنجازات هذا الحوار.

من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم العربي عن سعادته بتكريم جامعة بنها، مشيرا إلى أن مجموعة العربي حريصة على التواصل مع الجامعة والاستفادة من مراكزها البحثية والعلمية بما يخدم الصناعة، مشيدا بخريجي جامعة بنها في التخصصات المختلفة والتي تخدم قطاع الصناعة.

تعزيز التعاون مع اليابان

وأشار «العربي» إلى أن مجموعة العربي حرصت منذ إنشائها على تعزيز سبل التعاون مع الجانب الياباني وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بما يخدم الصناعة وتوجت برئاسة مجلس إدارة الأعمال المصري الياباني.

وأكد السفير الياباني بالقاهرة، أن هذا التكريم يأتي لما قام به «العربي» من إسهامات بارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر، وتوطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين، مشيرا إلى أن «العربي» ساهم بصفته رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهي أعلى منظمة تشرف على الغرف التجارية في مصر، وأيضًا بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، في التطوير المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع المنظمة اليابانية المناظرة، ومن خلال توفير فرص للتبادل بين دوائر الأعمال اليابانية والمصرية.

وسام الشمس المشرقة

جدير بالذكر أن وسام الشمس المشرقة هو وسام رفيع المستوى يمنحه إمبراطور اليابان لغير اليابانيين الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي، وذلك تقديرًا لجهوده في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.