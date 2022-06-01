موعد إعلان الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد: قد تستغرق أسبوعا

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على المختلفة، عن موعد إعلان الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، إذ بدأت هيئة المحلفين المؤلفة من 7 أشخاص عقد جلسات المداولة في الحكم، في 27 مايو الماضي، وذلك بعد 6 أسابيع متواصلة من المحاكمة التي جذب أنظار العالم، ما بين سماع أقوال الشهود وعرض عدد من الوثائق الخاصة بالطرفين.

وتستأنف هيئة المحلفين مداولاتها لليوم الثالث في محكمة مقاطعة فيرفاكس في ولاية فيرجينيا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد مداولات امتدت على مدار 7 ساعات يوم الثلاثاء وساعتين يوم الجمعة، إذ لم يتم تحديد موعد إعلان الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، ومن المتوقع أن يستغرق الحكم وقتا أطول من المتوقع، ومن المقرر أن تعلن القاضية بيني أزكاريت الحكم بمجرد التوصل إليه، وذلك وفقا لما نشره موقع «USA Today».

سبب تأخر موعد إعلان الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وعن موعد إعلان الحكم النهائي في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، قالت كاثي روسون مراسلة موقع «Law & Crime» المتخصص في تغطية المحاكمات، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إن قرار هيئة المحلفين قد يستغرق أسبوعا قبل إصداره، متابعة: «المحاكمة استغرقت ستة أسابيع، لذلك هناك الكثير من الأمور التي على هيئة المحلفين أن يأخذوها بعين الاعتبار».

تفاصيل قضية جوني ديب وآمبر هيرد

يقاضي جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد، ويطالب بتعويض 50 مليون دولار، ويتهمها بالتشهير به من خلال مقال رأي كتبته عام 2018 تصف نفسها بأنها «شخصية عامة تعرضت للعنف المنزلي»، بينما قدمت «هيرد» دعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار ضد النجم الأمريكي، بعد أن وصف محاميه مزاعمها بأنها خدعة، حيث يتهم كل منهما الآخر بتدمير حياته المهنية.

وتضمنت الشهادة خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع سلسلة من التفاصيل المروعة لزواجهما القصير، شهدت هيرد أن ديب اعتدى عليها جسديًا أو جنسيًا أكثر من اثنتي عشرة مرة. خلال شهادته ، شهد ديب أنه لم يهاجم هيرد أبدًا، وأنها اختلق مزاعم الإساءة ، وأنها كانت هي التي هاجمته جسديًا عدة مرات.