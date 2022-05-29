آمبر هيرد: جوني ديب كسر السرير وهو يضربني.. والفنان يرد: قطعت لي إصبعي

رصدت صحيفة ماركا الإسبانية، في تقرير صباح اليوم، مجموعة من التصريحات التي وصفتها بأكثر التصريحات الصادمة خلال جلسة المحاكمة في قضة جوني ديب وآمبر هيرد، إذ يتهم نجم قراصنة الكاريبي زوجته السابقة بالاعتداء عليه وتشويه سمعته والإساءة إليه، وهي الاتهامات التي تنفيها بل تدعي كذلك أنه هو من اعتدى عليها، لدرجة أنه قال لها إن الذي سينقذها منه هو الموت، على حد قولها.

ورغم كل التصريحات والاعترافات التي قيلت خلال جلسة المرافعة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، فإن صحيفة ماركا تتوقع أن يتم إدانة زوجة النجم السابقة، وإن قرار المحكمة لن يكون لصالحها.

تصريحات صادمة من آمبر هيرد ضد جوني ديب خلال المحاكمة

وقالت آمبر هيرد إنها كانت تعتقد أنها ستموت بهذه الطريقة، أن يقتلها جوني ديب وهو لا يدرك ذلك، واتهمته بممارسة العنف الجسدي والنفسي والعاطفي ضدها، فضلا عن خيانته لها، وتعاطيه الخمور والمخدرات وغيرها من الأمور.

وتقول إنها ذات مرة كان رأسها ينزف من خصلات شعرها دما في كل مكان في منزلها، مضيفة أن جوني ديب كسر السرير وهو يضربها، وادعت أنه قال لها إن «الطريق الوحيد للخروج مما هي فيه هو الموت».

«ديب» فقد أحد أصابعه في شجار مع هيرد

وبحسب الصحيفة الإسبانية، زعمت آمبر هيرد أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل ديب، في المقابل زعم جوني ديب أن هيرد ألقت ذات مرة عدة زجاجات زجاجية عليه.

وأضاف أن إحدى هذه الزجاجات أصابت يده وسببت له جرحا كبيرا في أحد أصابعه، وهو الأمر الذي أكده الأطباء، ليتم التأكد أنه فقد أحد أصابعه بسبب تلك الوقعة.

رسائل غاضبة من جوني ديب لزوجته السابقة

وخلال الأسابيع الأخيرة تم تداول مجموعة من الرسائل التي قيل إن «ديب» أرسلها لزوجته السابقة، لكنه نفي بنفسه ذلك، وكلها كانت رسائل تعبر عن غضبه تجاهها.

من بين تلك الرسائل رسالة يصفها فيها بـ«العاهرة»، وقال لها إنه لم يعد يحبها وأنها اكتسبت شهرة بسببه، لكن في المقابل اعترف «ديب» خلال جلسات المحاكمة بالفعل بالإدمان للمخدرات، كما تحدث عن اعتداء «هيرد» عليه جسديا.