صديقة جوني ديب السابقة تبرئه أمام المحكمة: «لم يدفعني على السلالم»

شهدت عارضة الأزياء الشهيرة كيت موس، الصديقة السابقة للنجم الأمريكي جوني ديب، اليوم الأربعاء، في جلسة محاكمة زوجته السابقة آمبر هيرد بتهمة التشهير، قائلة إن «ديب»، لم يدفعها على الدرج أثناء مواعدتهما في التسعينيات، واستمرت شهادتها على مدار 5 دقائق عبر خاصية الفيديو، إذ تتواجد في جلوسيسترشاير، إنجلترا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاءت شهادة كيت موس، بعد ما ذكرتها آمبر هيرد خلال شهادتها التي استمرت على مدار 4 أيام، أثناء حديثها عن واقعة في 2015، زعمت أن «ديب» قام بلكمها مرارًا وتكرارًا، أثناء وجود شقيقتها التي خشيت أن يدفعها أسفل الدرج، فقامت بلكمه كي يتوقف، مضيفة: «فكرت على الفور في كيت موس وواقعة السلالم»، وذلك في إشارة إلى شائعات نفتها «موس» حول قيام الممثل الأمريكي بدفعها على السلم.

كيت موس في شهادتها: جوني ديب لم يدفعني على السلم إطلاقا

وقالت «موس» إنها وديب كانا على علاقة منذ عام 1994 وحتى 1998، وإن حادث الدرج المزعوم وقع عندما سافر الحبيبان إلى منتجع في جامايكا، قائلة: «كانت هناك عاصفة ممطرة، عندما غادرت الغرفة، انزلقت على الدرج وأصبت في ظهري»، مشيرة إلى أنها صرخت، و«ديب» حملها إلى غرفتهما وحصل على رعاية طبية: «لم يدفعني قط، ولم يركلني أو رماني من أي درج».

الجمعة.. المرافعات الختامية في محاكمة أمبر هيرد بتهمة التشهير

وقاربت المحاكمة التي بدأت في 11 أبريل الماضي، على نهايتها، حيث من المقرر أن تعقد المرافعات الختامية يوم الجمعة المقبل.

ويقاضي جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبته عام 2018 في صحيفة «واشنطن بوست» تحدثت خلاله عن تعرضها للعنف الأسري، وطالبها بتعويض يبلغ 50 مليون دولار، نافيًا أنه ضرب «هيرد» في أي وقت، بينما عرضت «هيرد» صورًا للكدمات وغيرها من الأدلة لدعم ادعائها بأن الممثل الأمريكي كان عنيفًا معها بشكل مستمر.