اليوم.. الحكم النهائي في قضية جوني ديب وطليقته آمبر هيرد

أصبحت قضية جوني ديب وطليقته آمبر هيرد حديث الساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، وينتظر الجميع اليوم الحكم النهائي في قضية التشهير، التي رفعها جوني ضد طليقته مقابل دفع 50 مليون دولار، على إثر مقال نشرته ضده في إحدى المجلات الأجنبية عن تعرضها للعنف المنزلي وقت زواجها منه وهو ما أساء إلى سمعته.

آخر تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد

واستمعت هيئة المحكمة الجمعة الماضية للمرافعة النهائية لكلا الطرفين، وطلبت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب من هيئة المحلفين بإعادة الحياة إلى موكلها، مؤكدة أن آمبر دمرت حياته كليًا عندما قامت بترويج العديد من الأكاذيب ضده عن تعرضها للعنف المنزلي على يديه، مضيفة أن هناك ضحية فعلا للعنف المنزلي ولكن ليست آمبر وذلك للإشارة أن جوني تعرض للعنف على يد طليقته.

في سياق آخر، أوضح جيه بنجامين روتنبورن محامي أمبر هيرد، أن «ديب» يواصل حملة إشهار وإذلال ضد طليقته حتى بعد طلاقهما، لأنه لا يقبل أن تتركه إمرأة.

وبدأت قضية جوني ديب وآمبر هيرد يوم 11 أبريل الماضي، واستمرت المرافعات 6 أسابيع، وأظهرت أن الثنائي كانا يعيشان حياة مليئة بالمشاكل النفسية، وأن آمبر في كثير من الأحيان كانت تتعرض إلى جوني ديب وفي إحدى المرات قامت بقطع إصبعه.

الظهور الأخير لجوني ديب

وكان الظهور الأخير لجوني ديب في حفل موسيقى يوم الأحد الماضي في لنلدن برفقة عازف الجيتار الشهير «جيف بيك»، وذلك قبل ساعات من إصدار الحكم النهائي.

بالإضافة إلى ظهوره مع فرقته قبل الجمعة الماضية، وأشارت مجلة Hello أنه قد لا يحضر جلسة صدور الحكم، وأنه يتعافى نفسيًا باستخدام الموسيقى.