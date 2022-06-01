«الصحة»: 3 آلاف عضو بالفرق الطبية ضمن مبادرة علاج أورام سرطان الكبد

كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، طرق علاج أورام الكبد، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وقالت وزارة الصحة فى تقرير رسمي لها، إن علاج أورام سرطان الكبد تتمثل في تدخل جراحي عن طريق الاستئصال أو زراعة الكبد، وهناك العلاج الدوائي عن طريق الفم والوريد.

طرق علاج أورام سرطان الكبد

وتابعت الوزارة أن علاج أورام سرطان الكبد تتضمن أيضا حقن الكيماوي، وعلاج تحفظي في بعض الحالات المتقدمة، مشيرة إلى أن الوزارة دشنت خطا ساخنا لمبادرة الرئيس للاكشتاف المبكر وعلاج سرطان الكبد وهو 15335، والعلاج والكشف مجانا ولا يتحمل المريض أية أعباء مالية، فضلا عن تحويل المريض إلى أقرب مستشفى في الحالات الحرجة.

وأضافت الوزارة أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة يتجاوز 3 آلاف عضو، يقدمون الخدمات الطبية والتحاليل والفحوصات للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان وهم مرضى التليف الكبدي ومرضى فيروس بي وسي.

الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية يتم من خلال 74 مركزًا

وأوضحت الوزارة أن الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية يتم من خلال 74 مركزًا لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، وعن مواعيد عمل الوحدات الصحية المتخصصة للكشف عن أورام سرطان الكبد، تعمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، ويتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية خلال النزول والمشاركة في المباردة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا في ظل استمرار الجائحة، وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام.