لمرضى الكبد.. «الصحة» تقدم روشتة غذائية لحياة صحية وجسم مثالي في 5 خطوات

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية لمرضى الكبد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

5 عادات صحية مهمة لمرضي الكبد

وقدمت وزارة الصحة والسكان 5 عادات صحية مهمة لمرضي الكبد يجب اتباعها للحفاظ على صحتهم، وجاءت الـ5 عادات على النحو التالى:

- اتباع نظام غذائي صحي

- التقليل من الأطعمة المشبعة بالدهون والمشروبات

- تناول الفواكه والخضروات الطازجة- تحديد كمية البروتين اللازمة له وعدم الإسراف فيها.

- اتباع طرق طهي صحية كالسلق أو الشواء أو الطهي على البخار.

كيفية انقاص الوزن لمرضي الكبد

واستعرضت وزارة الصحة والسكان في تقريرها الرسمي بضع الطرق الهامة التى يجب اتباعها من قبل مرضي الكبد لإنقاص الوزن، وقالت يجب الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وذلك بناء أيضا على تعليمات الطبيب المعالج، حيث أن الرياضة قد تختلف من حالة إلى أخرى.

وأضافت الوزارة أن لا بد من الالتزام بتناول كميات محددة من البروتين في الوجبات الغذائية اليومية المقدمة لمرضى الكبد، وضرورة التقليل من تناول الأطعمة والمأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات منها «الأرز، والمكرونة، والخبز».

وشددت على أهمية التقليل من نسب الدهون المختلفة في الوجبات الغذائية الخاصة بمرضى الكبد، وزيادة الخضروات والفاكهة فى الوجبات الغذائية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان تدشين الخط الساخن 15334 للمواطنين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين والرد عليهم من المصادر الرسمية، وطالبت من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة او صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعى للإطلاع على كافة المستجدات.