محمود محيي الدين: انعقاد قمة المناخ يعزز فرص القارة في محاربة الفقر

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورائد المناخ لمؤتمر المناخ «COP-27»، أهمية انعقاد قمة المناخ في مصر، بما يعزز قدرة دول شمال أفريقيا على إدارة أزمة المناخ، من أجل حماية المجتمعات المحلية من مخاطر الفقر والجوع والإجهاد المائي، وغيرها من التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تلقي بظلالها على خطط التنمية في غالبية الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، ومكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة، بعنوان «ما هي فرص أزمة المناخ؟»، وذلك في إطار التحضيرات الإقليمية الجارية لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP-27، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، على ساحل البحر الأحمر، في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022.

الحاجة لحل أزمة المناخ

كما شدد «محيي الدين» على أن العالم بحاجة إلى أن يكون جزءاً من حل أزمة المناخ وآليات تنفيذها، وليس الاكتفاء فقط بمجرد وصف المشكلة، معتبراً أن تمويل العمل المناخي يُعد أمراً أساسياً في هذا المسعى، كما لفت إلى أهمية العمل على إيجاد نهج شامل للعمل المناخي الفعال، بحيث يشمل كافة المحاور، بما فيها التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وليس تخفيف تأثيراتها فقط، وكذلك أهمية التعاون الإقليمي، وإضفاء الطابع المحلي على الأنشطة المتعلقة بالمناخ.

دور المجتمع المدني

ووجّه الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط «UfM»، ناصر كامل، رسالة افتتاحية أكد فيها أهمية دور المجتمع المدني في ممارسة الضغوط اللازمة لتعزيز السياسات الإيجابية والالتزامات المناخية على نحو إيجابي، بينما سلط جوليان لي تيلير، من خطة عمل البحر المتوسط، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP/MAP»، الضوء على التعاون القائم بين الشركاء من المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنهم شبكة «رائد»، ومكتب معلومات البحر المتوسط، والعديد من الأعضاء الآخرين، كما لفت إلى مسؤولية المؤسسات الحكومية الدولية في تحقيق الأهداف والغايات المناخية المشتركة.

مخاوف من عدم تحقيق الحياد الكربوني

وعبر الدكتور وولفجانج كرامر، منسق منظمة خبراء المتوسط للتغيرات المناخية والبيئية «MedECC»، ومدير الأبحاث في المعهد المتوسطي للتنوع البيولوجي، عن مخاوفه بسبب عدم التزام كثير من الحكومات، بتحقيق هدف الحياد المناخي، وتساءل بقوله: «كيف يمكننا أن نقول لأبنائنا إن ما نشهده الآن هو نتيجة 26 مؤتمراً للمناخ؟»، قبل أن يستطرد بقوله: «هناك حاجة ماسة إلى أن نتخذ مسلكاً أكثر تشدداً خلال مؤتمر COP-27 في شرم الشيخ».

كما تحدث الدكتور شريف الخياط، من الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت، عن تداعيات أزمة المناخ على دول منطقة الخليج، وعرض بالحقائق والأرقام لطبيعة الوضع في عدد من دول الخليج، وهي منطقة لا تنتمي لحوض البحر المتوسط ولكنها تقع ضمن الإقليم العربي، كما لفت إلى رؤى الدول الخليجية بشكل عام، ودولة الكويت على وجه الخصوص، حول مؤتمر COP-28 الذي من المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة أواخر عام 2023 المقبل.