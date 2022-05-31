دورة تدريبية للعاملين بإدارة المخلفات الطبية بالتعاون مع «البيئة» في سوهاج

نظمت وزارة صحة بسوهاج دورة تدريبية للعاملين بإدارة المخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك أمس الإثنين.

تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة البيئة

وأشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن مديرية الصحة بسوهاج تنظيم دورة تدريبية للعاملين بإدارة المخلفات الطبية التابعة لمديرية الصحة بسوهاج، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ و بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لترسيخ مفهوم الإدارة البيئية المتكاملة بمنشآت الرعاية الصحية ودعم نظم التخلص الأمن من المخلفات الطبية المعدية والمخلفات الكيماوية الخطرة وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

أهمية التدريب للكوادر الطبية

ونوهت أيضا وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أهمية دور التدريب في تأهيل الكوادر المطلوبة لإدارة منظومة الرعاية الصحية ورفع وعي وكفاءة القائمين عليها وذلك لتخفيض حجم المخلفات وفصلها بطريقة سليمة وأمنة وفقا لطريقة المعالجة، لافتة إلى أن ذلك سوف يساهم في سهولة وخفض تكاليف التخلص النهائي.

جرت فعاليات الدورة بالمركز الإقليمي للتدريب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف الدكتورة راندا محمد مدير إدارة المخلفات.

وحاضر في الدورة كل من سامية جلال سعد المدير التنفيذي لمشروع الحد من الملوثات الطبية وخبير لدي منظمة الأمم المتحدة، وجهاد أبو العطا استشاري البرنامج التدريبي لمشروع الحد من الملوثات الطبية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.