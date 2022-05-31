البيئة: وحدات بيوجاز بمدارس الزراعة والجامعات وافتتاح 57 وحدة في سوهاج

قال الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن الوزارة تحرص على دعم مشروعات التحول للطاقة النظيفة والمتجددة ولديها بالفعل مشروع رائد في هذا المجال وهي وحدات البيوجاز التي تحول المخلفات الزراعية والعضوية ومخلفات الحيوانات إلى غاز يمكن استخدامه بشكل مباشر كبدائل نظيفة في أغراض الطهي والأغراض المنزلية كبديل للغاز الطبيعي وأسطوانات البوتاجاز.

وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح 57 وحدة بسوهاج للمرة الأولى وبالتعاون مع جامعة سوهاج سيتم افتتاح وحدتين بيوجاز بالجامعة هذا بخلاف ثلاث وحدات بمدارس الزراعة بالمدينة وعدد من الوحدات بالشرقية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والدقهلية وطنطا ويجري العمل للاتفاق على المرحلة الجديدة بإحدى محافظات الصعيد «أسيوط، قنا، الأقصر، أو أسوان».

وحدات بايوجاز بالجامعات والمدارس

وعن استخدامات تلك الوحدات التي أقيمت بالجامعات والمدارس أكد رئيس جهاز شؤون البيئة في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تلك الوحدات لها استخدامات وأهداف عدة أهمها استخدامها في أجهزة التسخين والبسترة بالمعامل وفي أغراض الطهي بالمدينة الجامعية كما تستخدم الوحدات الضخمة في تشغيل مولدات الكهرباء ويستخدم السماد المستخرج من تلك الوحدات في أغراض الزراعة العضوية.

أهمية وجود وحدات بايوجاز بالقرى والنجوع

ولفت إلى أن الهدف الأهم، هو ترسيخ فكرة التحول نحو الطاقة النظيفة وإيجاد بدائل لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتعريف البسطاء بكيفية عمل تلك الوحدات وخلق عادات لإعادة التدوير والاستفادة من المخلفات لدى الأجيال المقبلة وتعليم طلاب الجامعات كيفية تدشين تلك الوحدات لتكون بمثابة مشروع حر صديق للبيئة يدر له دخل ويعيد تدوير مخلفات المنطقة المحيطة من قرى أو مزارع وغيرها من المناطق الزراعية.