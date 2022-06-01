خبير: الرئيس السيسي مهتم بالتنمية وتطوير الصناعة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، شهدت مصر تغيرات كثيرة في التوجهات والفلسفة الخاصة بتنمية البلاد، ومثل هذه التوجهات تكون قائمة على اهتمام الدولة المصرية بالقطاعات الرائدة وقاطرات الاقتصاد، وأهمها الصناعة.

الاقتصاد والصناعة

وأضاف أحمد، خلال استضافته ببرنامج «صباح البلد»، المُذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ أي اقتصاد في العالم يقوم على التصنيع بصفة عامة، موضحا أنّ دولا كبرى مثل كوريا واليابان، يوجد بهما صناعات متخصصة في صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

وأوضح خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ الصناعة هي القاطرة الأساسية لأي تقدم أو تنمية حقيقية، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية ارتكزت في التصنيع على عدة محاور، أولها تهيئة بيئة الصناعة، والتي تعني أنّه لا يمكن إقامة الصناعات أو المصانع أو الورش الإنتاجية، دون توفير البيئة الأساسية اللازمة.

تهيئة مناخ الاستثمار

وأكد أنّه يجب تهيئة مناخ الاستثمارات أيضا، لأنه لا يمكن لأي مستثمر العمل دون وجود بنية أساسية، كما أنّ المحور الثاني الذي ركزت عليه القيادة السيايسة، تمثل في دعم وتعزيز الصناعات القائمة بالفعل، بينما المحور الثالث هو التوسع في الصناعات المهمة والكُبرى في مصر.