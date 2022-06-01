«بحوث الصناعات الغذائية»: لا ضرر من البطيخ والخوخ.. ويجب تناولهما باعتدال

قال أحمد محمد سعيد عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية السابق، إن هناك العديد من الشائعات التي تتردد الفترة الأخيرة عن الخوخ والبطيخ، بشأن تسببهما في إصابة المواطنين بالتسمم، مشيرًا إلى أن الغلاف الخارجي البطيخ الغلاف الخارجي صلب، لذلك من الصعوبة فساد الثمرة، ولكن لا يجب شراؤه من الباعة الجائلين الذين يعرضونه للشمس لفترات طويلة وهو ما يؤثر على صلاحيته.

وشدد عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية السابق، على ضرورة شراء البطيخ من أماكن مغطاة، وأن تكون الثمرة باللون الأخضر، لافتًا إلى ضرورة حفظها في المنزل بطريقة صحيحة من خلال تقطيعها ووضعها في مكان بارد كالثلاجة، وعدم تركها في الجو العادي الذي قد يكون عالي الرطوبة قد تصل إلى 94% وهو ما يعمل على فساد الثمرة سريعًا بعد تقطيعها.

تعليمات شراء البطيخ والخوخ من البائعين

وأضاف «سعيد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه يلزم إجراء تحاليل عن طريق الأجهزة لمعرفة إذا كانت الفاكهة تعرضت للهرمونات أو الرش بالمبيدات من عدمه، مؤكدًا على المواطنين ضرورة اتباع عدة تعليمات لتجنب المشكلات والآثار الجانبية الناتجة عن تناول الفاكهة، منها غسلها جيدًا والحرص على تناول الفاكهة «الناشفة» غير الطرية، ويفضل نقع الفاكهة في الماء الفاتر مع ملعقة من عصير الليمون أو الخل؛ للتخلص من أي بواقي للرش في الفاكهة الوبرية مثل الخوخ والمشمش.

دور هيئة سلامة الغذاء

وأوضح عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية السابق، أن هيئة سلامة الغذاء منعت هرمنة البطيخ، أو إضافة المبيدات قبل تداول الفاكهة بالأسواق بفترة كافية، إذ يتمكن «الندى» من التخلص من هذه البقايا، مضيفًا أنه بالفعل يقوم بعض المزارعين باللجوء لبعض المواد لتسريع عملية النضج، وهو ما يمكن تفاديه من خلال اختيار المستهلك للفاكهة الناشفة، مشددًا على ضرورة عدم تناول الفاكهة بإفراط، وأن الأعراض الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون نتيجة تناول الفاكهة، هي أعراض بسيطة ويمكن معالجتها بالمنزل مثل الإسهال.