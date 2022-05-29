«الصناعات المعدنية»: طن الحديد تراجع 2000 جنيه.. وأسعار يونيو خلال أيام

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية، تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مع التغيرات التي طرأت على الأسعار العالمية للمواد الخام، التي تدخل في صناعة الحديد، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن التغيير في أسعار الحديد، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، مرتبط بالأسعار العالمية للمواد الخام، وهو ما شهدناه في الفترة الأخيرة مع تراجع الأسعار العالمية في الخردة والبليت، الذي انعكس على الأسعار المحلية.

أضاف حنفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الحديد المحلية انخفضت بنحو 2000 جنيه في سعر الطن، منذ بداية شهر مايو الجاري، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي توقعات بشأن الأسعار الجديدة في الوقت الحالي.

أوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الأسعار الحالية في سوق الحديد تسجل بين 18100 إلى 18400 جنيه للطن.

وخفضت شركات الحديد في مصر سعر الطن الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، ليتراوح بين 18100 إلى 19000 ألف جنيه للطن.

حديد عز

شهد سعر حديد عز تسليم أرض المصنع استقرار ليسجل 18170 جنيها.

مصر ستيل

بلغ سعر طن الحديد في شركة مصر ستيل 18000 جنيه للطن

حديد السويس

واستقر سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب 18075 جنيه للطن.

حديد المصريين

فيما بلغ سعر طن الحديد اليوم في حديد المصريين 1870 جنيها للطن.

حديد العشري

وثبت سعر طن حديد العشري عند 18000 جنيها للطن.

حديد العتال

فيما بلغ سعر حديد العتال 18050 جنيها للطن.