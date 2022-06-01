التعليم تعلن موعد نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بداية من 1 يوليو المقبل، حتي يوم 30 من نفس الشهر، للطلاب المتقدمين خلال الفترة المحددة من 1 يونيو الجاري، حتى يوم 30 من نفس الشهر.

إعلان النتيجة على موقع الوزارة

أوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022-2023، على بوابة مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم، عبر نفس الرابط الخاص بالتقديم.

وخصصت التعليم، رابط للتقديم للقبول بمرحلة رياض الأطفال (الرابط)، مشددة على ضرورة إدخال البيانات الخاصة بالطالب وولي الأمر، بشكل صحيح وبدقة، طبقا لشهادة الميلاد، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022، إلكترونيا.

وأتاحت رابط للتقديم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية الحكومية (الرابط)، بداية من اليوم، وحتي 30 يونيو المقبل، بشرط ألا يكون سن التقدم لا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات.

خطوات انشاء حساب لأولياء الأمور

ترصد «الوطن» خطوات إنشاء حساب لأولياء الأمور، للتقديم لمرحلتي الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، للعام المقبل 2022-2023، كالتالي:

- الدخول على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

- الدخول على حساب ولي الأمر على بوابة مركز المعلومات.

- تسجيل البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي، التي تشمل الآتي: الاسم الأول - اسم الوالد - اسم الجد - اللقب/ العائلة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محافظة الميلاد - النوع.

- تسجيل بيانات التواصل مع ولي الأمر، التي تتضمن: رقم الموبايل - التليفون - البريد الإلكتروني - محافظة العنوان- الوظيفة - العنوان بالتفصيل.

- إدخال كلمة المرور، ومراعاة ألا تقل عن 8 عناصر، وأن تحتوي على حروف وأرقام، وأن يكون أحد الأحرف كبير.