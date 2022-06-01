التعليم تعلن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022/2023 .. لمدة شهر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022/2023 بالمدارس الرسمية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات، وذلك لمدة شهر حتي يوم 30 يونيو المقبل.

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2022 - 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم، هذا الرابط لأولياء الأمور للتسجيل للتقديم للصف الاول الابتدائي، ويتيح لولي الأمر تسجيل ثلاث رغبات بحد أقصى خمس مدارس حكومية، وفي حالة قبول الطالب في أكثر من مدرسة يقوم ولي الأمر باختيار المدرسة التي يرغب فيها.

سن القبول بالصف الأول الابتدائي .. لا يقل عن 6 سنوات

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، وذلك وفقا للقرار الوزاري بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أنه بعد غلق باب التقديم تقوم المدارس بطباعة كشوف المتقدمين، وتبدأ اجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة وترتيب الطلاب الأكبر سنا ثم الأصغر.

إعلان نتيجة القبول على موقع الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الرسمي للوزارة بوابة مركز المعلومات، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من التقديم يستطيع ولي الأمر تقديم الملف الورقي للمدرسة، وتقوم المدرسة بمراجعة الأوراق والتأكد من صحتها والبيانات المسجلة على الموقع والتأكد من استيفائه.

عدم استلام ملفات خلال فترة التقديم الإلكتروني

وشددت وزارة التعليم، علي عدم استلام أية ملفات ورقية إلا بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني، المقررة وهي 30 يونيو الجاري، وبعد انتهاء التسجيل يتم تشكيل لجان بالمدارس لاستلام الملفات الورقية للتلاميذ المقبولين إلكترونيا. وأوضحت وزارة التربية والتعليم، معايير التنسيق بالصف الأول الابتدائي، سن القبول المحدد، والموقع الجغرافي ويتم تحديده من خلال بطاقة الرقم القومي أو إيصال كهرباء، مؤكدة أن قبول الطلاب بالمدارس خاضع لشروط التنسيق.