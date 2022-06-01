أسامة ربيع: استزراع 7 ملايين زريعة جمبري كمرحلة أولى شرق قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن الانتهاء من استزراع 7 ملايين زريعة جمبري داخل 49 حوضا، ضمن خطة لاستزراع 11 مليون خلال الفترة الحالية.

وقال الفريق ربيع خلال جولته اليوم الأربعاء لتفقد شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، إنه من المقرر استكمال استزراع باقي الزريعة على مراحل متتالية خلال الفترة المقبلة، وفقا لجدول تفريخ الزريعة المخطط.

وتفقد «ربيع» أحواض تربية أسماك الدنيس، حيث يجري العمل على استكمال استزراع مليون ونصف المليون زريعة دنيس من إجمالي 2.5 مليون سمكة زريعة، بدأ استزراعها في الآونة الأخيرة، موجها بتكثيف العمل للانتهاء من خطة التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، والعمل بالتوازي على استزراع الأحواض التي يتم الانتهاء من تطويرها.

تفقد شركة الاستزراع السمكي

وتفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، لمتابعة العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة.

واطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكي بالشركة، حيث بلغت إجمالي عدد الأحواض المستزرعة بأسماك الدنيس والقاروص والبلطي والجمبري 187 حوضا، ومن المقرر استزراع 107 أحواض أخرى خلال الشهر القادم.

تطور في نسسب الأعمال بأحواض السمك

وقال الفريق أسامة ربيع إن هناك تطور في نسب تقدم الأعمال بالأحواض المستهدف تطويرها، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 55%، وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة 392 حوض سمكي مقسمة على 49 شريحة، تضم كل شريحة منها 8 أحواض للاستزراع، وذلك وفقا للمخطط النهائي الذي تم اعتماده مؤخرا بعد زيادة عدد الأحواض والشرائح المستهدفة للتطوير.

وشملت الجولة التفقدية كلا من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمبنى الإداري والسور الخارجي المحيط بالشركة والمسجد، فضلا عن الأعمال المدنية الخاصة بتدبيش الأحواض والتجهيزات الملحقة من المجاري المطورة للري والصرف.