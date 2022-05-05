أسامة ربيع: استزراع 11 مليون زريعة جمبري شرق قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس يعتبر من أهم المشروعات المشاركة في عملية الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأضاف «ربيع»، خلال تفقده اليوم الخميس، لعدد من المشروعات شرق قناة السويس وبدء نقل إصبعيات سمك الدنيس من حضانات الاستزراع إلى أحواض التربية الكبيرة، أنه جاري بدء استزراع 11 مليون زريعة جمبري في بداية الأسبوع المقبل ضمن مشروعات الهيئة.

ربيع يتفقد أحواض الترسيب

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، معدلات الإنجاز بحوض الترسيب رقم 21، والذي يشتمل على تطوير ورفع كفاءة 386 حوض سمكي مقسمة على 46 شريحة، تضم كل شريحة منها 8 أحواض للاستزراع.

وقال «ربيع» في بيان صحفي، إن الأعمال أوشكت على الانتهاء من تطوير 4 شرائح جديدة على الانتهاء بمعدل 32 حوضا، ومن المقرر بدء استزراعهم عقب انتهاء تجارب واختبارات الري والصرف بالأحواض خلال الفترة المقبلة.

والتقى رئيس هيئة قناة السويس، عددا من المواطنين خلال عبوره من معدية الأفراد من غرب إلى شرق قناة السويس.

وأوضح «ربيع» أن لقائه مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام العمل بمرفق معديات قطاع القنطرة التابع للهيئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والذي يتيح تقديم خدمات العبور للمواطنين بين ضفتي القناة من خلال كل من موقع معدية الأفراد بالكم 45 ترقيم قناة وموقع معدية السيارات بالكم 47 ترقيم قناة.

ويشتمل كل موقع على معديتين تعملان بشكل تبادلي على مدار الساعة، بالإضافة إلى معدية ثالثة إضافية بكل موقع في حالات الطوارئ.

‏ووجه رئيس الهيئة خلال جولته، بتحسين المحيط الخارجي لموقع المعدية، ورفع كفاءة ساحات الانتظار بالجانب الشرقي للمعدية، وتسهيل عبور المواطنين عبر ضفتي القناة.