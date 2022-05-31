نتائج أعمال «قناة السويس»: «الودائع والقروض» تدعمان المركز المالي للبنك بـ8%

حقق بنك قناة السويس، برئاسة حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك، ارتفاعا بالمركز المالي بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، ليسجل 62 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، بدلا من 57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

ارتفاع المركز المالي لبنك قناة السويس 8%.. تعرف على أبرز الأسباب

جاء ارتفاع المركزي المالي لـ بنك قناة السويس، على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، مدعوما بنمو ودائع العملاء بنسبة 6.5%، لتسجل 54 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بحوالي 51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بجانب نمو الإيرادات التشغيلية خلال نفس الفترة.

نمو القروض 9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

كما سجل صافي محفظة قروض البنك وتسهيلات العملاء نموا بنسبة 9% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 25 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بحوالي 23 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية لبنك قناة السويس، تزامن نمو القروض مع ارتفاع نسب التوظيف، ليسجل معدل صافي القروض إلى الودائع نسبة 46.8% بنهاية 2022، مقارنة بحوالي 45.6% بنهاية العام الماضي.

القروض الشخصية تحقق نمو 19% على أساس ربع سنوي

كذلك، بلغ نمو محفظة القروض الشخصية 19% على أساس ربع سنوي، لتسجل 2.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بحوالي 1.8 مليار جنيه.

قروض «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» تواصل النمو وتحقق 1.6 مليار جنيه

كما سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، ليصل حجمها بنهاية مارس الماضي إلى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 1.5 مليار جنيه.

فيما ارتفع صافي الدخل من العائد وإيرادات الأتعاب والعمولات إلى 452 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بحوالي 440 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، أي بمعدل نمو 3%.

بنك قناة السويس يوضح أسباب نمو صافي الدخل

أرجع بنك قناة السويس نمو صافي الدخل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 20%، لتسجل 79 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بحوالي 66 مليون جنيه بنهاية مارس 2021.

فيما سجل البنك صافي ربح بقيمة 96 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بحوالي 116 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، أي بتراجع يقترب من الـ 21% على أساس سنوي، وذلك بحسب القوائم المالية.

كما كشف إفصاح بنك قناة السويس للبورصة المصرية، عن سبب تراجع الأرباح على أساس سنوي، والذي فسرته القوائم المالية بغياب بعض بنود الإيرادات هذا العام، بخلاف العام الماضي الذي تواجدت فيه بشكل غير مكرر.