تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية الاستيلاء على المواد البترولية إلى 6 يونيو

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 53 متهمًا في قضية الاستيلاء على المواد البترولية، إلى جلسة 6 يونيو الجاري، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول بمئات الملايين من الجنيهات.

وتضم القضية عدة متهمين بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب وآخرين.

واستمعت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.

التهم الموجهة للمتهمين

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم كان أبرزها، قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاحًا ناريًا مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة «فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش»، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل بتلك الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم.

النيابة تواجه المتهمين بإتلاف 4 خطوط بترول كبرى

وكما أسندت لهم النيابة العامة، تهمة إتلاف، عمدًا عدد 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: «الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف»، المملوكة لشركة أنابيب البترول، وذلك بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا عددا من المحابس بها ليتمكنوا من الاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، وهو ما أدى إلى إتلافها.

وأوضحت النيابة أنه ترتب على ذلك الفعل الذي قام المتهمون تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقة المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، حال حملهم الأسلحة الموصوفة بأوراق القضية.