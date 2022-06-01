«اتصالات النواب» توصي بزيادة سيارات البريد المتنقلة وماكينات الـatm

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي ATM، وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الهيئة القومية للبريد تشهد حالة من التطور الرقمي ليتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأشار النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال كلمته في الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة، اليوم، للهيئة القومية للبريد وبحضور وفد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن زيارة اللجنة اليوم لهيئة البريد، من الزيارات الهامة، لاسيما في الوقت الذي نتحدث فيه عن التحول القومي، وقيام الدولة بخطوات كبيرة في ذلك القطاع.

وأوضح أن هيئة البريد كانت من أولى الهيئات التي طبقت التحول منذ العام الماضي، حيث أصبح من المتاح لدى مكاتب البريد استخراج براءة ذمة وشهادات ميلاد وغيرها من المستخرجات الرقمية.

وأضاف بدوي، أن تلك الخدمات الجديدة، من شأنها التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، كما تعيد الثقة بين الموظف الحكومي والمواطن.

وأشار بدوي، إلى أن اللجنة كان لها عدد من التوصيات بشأن الهيئة القومية للبريد، وهو ما التزمت به الهيئة وقامت بتنفيذه في إطار التعاون المثمر بين الهيئة واللجنة، موجها الشكر للهيئة على ذلك.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على عدد من التوصيات الجديدة لتطوير الهيئة القومية للبريد، منها العمل على زيادة عدد السيارات المتنقلة للبريد لتسهيل تقديم خدمات المعاشات بالقرى التي لم تصلها خدمات التحول الرقمي، وكذلك للتسهيل على ملايين المواطنين، خاصة في أيام صرف المعاشات

توصيل خدمات التحول الرقمي

وشدد النائب أحمد بدوي على أهمية السرعة في توصيل خدمات التحول الرقمي لمكاتب البريد التي لم يصلها التحول الرقمي حتى الآن.

وقال إن اللجنة رصدت عددا من المكاتب التي لم يصلها خدمات التحول الرقمي وستقوم بتسليمها للهيئة.

وأشار النائب أحمد بدوي إلى إنه من بين التوصيات التي تراها اللجنة، أهمية الإسراع في تركيب ماكينات atm بمكاتب البريد التي لا يوجد بها ماكينات، مشيرا إلى أن نواب اللجنة أعدوا رصدا كاملا لمحافظات الصعيد والدلتا لرصد احتياجات المواطنين بمكاتب البريد.

43 ألف موظف

وقال إنه من بين التوصيات، الاهتمام بأسر العاملين في الهيئة القومية للبريد لاسيما وأن لدى البريد نحو 43 ألف موظف، ما يتطلب الاهتمام بهم وأسرهم، وهو ما يساعد في تطوير وتحسين بيئة العمل.

فيما أكد عبده علوان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة القومية للبريد، الدعم المستمر من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سواء على مستوى تطوير الخدمات بالهيئة أو الدعم في موازنة الهيئة.