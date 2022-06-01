الكرملين: واشنطن تصب الزيت على النار بتسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أكد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول بكل جهد سكب الزيت على النار، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

عقوبات على النفط الروسي

وأضاف بيسكوف، أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي، قد لا تضرب فقط أوروبا، لكن سوق الطاقة العالمي بأسره.

إمداد أوكرانيا بالأسلحة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد خلال مقال له نشره في صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنّه سيعمل على مد أوكرانيا بالعديد من الأسلحة والمعدات المتطورة.