الكرملين: أنباء إعلان بوتين التعبئة العامة في 9 مايو غير صحيحة

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الأنباء التي ترددت عن إعلان الرئيس فيلاديمير بوتين التعبئة العامة في 9 مايو غير صحيحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ويعرف يوم 9 مايو، بـ«يوم النصر» في روسيا، حيث يتم إحياء ذكرى هزيمة النازيين في عام 1945، ويتميز بإقامة استعراض عسكري في موسكو، وزيارة القادة الروس قبر فلاديمير لينين في الميدان الأحمر.

واعتقد المسؤولون الغربيون، أن بوتين سيستفيد من الأهمية الرمزية والقيمة الدعائية لليوم للإعلان إما عن إنجاز عسكري في أوكرانيا، أو تصعيد كبير للأعمال العدائية، أو كليهما.

9 مايو يعرف بـ«يوم النصر» في روسيا

يشار إلى أن الرئيس الروسي حريص على الرمزية، بعد أن شن الحرب على أوكرانيا في اليوم التالي لعيد «المدافع عن الوطن»، وهو يوم عسكري آخر حاسم في روسيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين وتحديدا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى

وفي السياق، أكد الكرملين، أنه لا اتفاق على لقاء بين بوتين والبابا فرنسيس بشأن الأزمة الأوكرانية.

وكان بابا الفاتيكان أعلن أمس استعداده للذهاب إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

بابا الفاتيكان يعلن استعداده للذهاب إلى موسكو

وقال بابا الفاتيكان: «لكنني أشعر أنني لست مضطرا للذهاب إلى أوكرانيا، يجب أن أذهب أولا إلى موسكو، أولا يجب أن أقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنني أيضا رجل دين، فماذا أفعل؟ أفعل ما بوسعي، إذا فتح بوتين الباب ...».

يشار إلى أن الخارجية الروسية صرحت في وقت سابق، أن هناك اتصالات بين موسكو والفاتيكان بشأن التسوية في أوكرانيا.

وقال مدير قسم الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن روسيا تثمن جهود الوساطة التي يبذلها البابا.