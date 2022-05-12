الكرملين يحذّر من انضمام فنلندا لحلف الناتو.. والأخير: سننهي الأمر سريعا

حذّر الكرملين من انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، موضحا أنّ الأمر سيكون دون أدنى شك خطرا على أمن روسيا، حسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

انضمام فنلندا لحلف الناتو

ولم يمر دقائق على إعلان الكرملين خطورة الأمر، حتى خرج أمين عام حلف شمال الأطلسي، في نبأ عاجل أيضا، نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» قبل قليل، أوضح فيه أنّ عملية انضمام فنلندا للحلف ستكون سلسة وسريعة.

وكانت فلندا أعلنت على لسان رئيسها ساولي نينيستو، ورئيسة وزرائها سانا مارين، اليوم، تأييدهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

أمن فنلندا وعضوية الناتو

وقالا في بيان مشترك إن عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا، وأنّ هذا الانضمام سيزيد قوة التحالف الدفاعي لبلدهما، لافتين إلى أنّ هناك لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو الأحد المقبل.