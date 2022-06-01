بـ 390 جنيها.. اعرف تفاصيل أرخص ثلاجة في مصر

مع بداية فصل الصيف والإجازة الصيفية، يزيد الإقبال من جانب شريحة كبيرة من المواطنين على السفر إلى خارج القاهرة والمحافظات المختلفة، للتوجه إلى المحافظات الساحلية لقضاء أيام من الإجازة الصيفية.

ومع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة، الذى تحذر منه دائما الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يفضل الكثير من المسافرين، الذين يسافرون بسياراتهم الخاصة، أن تكون السيارة مجهزة بثلاجة صغيرة لحفظ المياه والمشروبات التي يتم تناولها على الطريق، وبخاصة المسافرون إلى الأماكن الساحلية البعيدة، مثل مرسى ومطروح والغردقة وشرم الشيخ، وغيرها من الاماكن الساحلية التى تتمميز بها مصر.

وفى إطار الخدمات المتميزة التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها بشكل مستمر، والتي تسعى من خلالها لتلبية جميع احتياجات القراء، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، فيما يتعلق بأسعار كل أنواع السلع والأجهزة الكهربائية المختلفة، نقدم من خلال السطور التالية، تستعرض الوطن أرخص أسعار ثلاجات السيارات، في مصر، والتي تعتبر أرخص اسعار للأجهزة الكهربائية، والتي يزيد الإقبال على شرائها خلال فترات الصيف، كما أن هذه الثلاجات يمكن استخدامها في الكثير من الأغراض المتعددة مثل السفر، أو التخييم، أو حتى الاستخدام داخل المكاتب أو المنازل.

أسعار ثلاجات السيارات

- ثلاجة سيارة بسعة 7.5 لتر 399 جنيها.

- ثلاجة سيارة متعددة الاستخدام بسعة 7 لتر ، وبسعر 390 جنيها.

- ثلاجة صغيرة ثنائية سعة 4 لتر480 جنيها.

- ثلاجة بسعة 7.5 لتر، وهى متعددة الاستخدام اثناء السفر او في المنزل، وبسعر 499 جنيها.

- ثلاجة صغيرة بسعة 4 لتر، 417 جنيها.

- ثلاجه سيارة متنقلة سعة 7.5 لتر 459 جنيها.

- ثلاجة سيارة سعة 7 لتر 424 جنيها.

- ثلاجة سيارة بسعة 7.5 لتر وبقدرة 12 فولت، 430 جنيها.