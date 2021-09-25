هالة زايد: حصلنا على 63 ثلاجة لحفظ لقاح فايزر «هدية»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر حصلت بفضل التعاون مع منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، على هدية كبيرة جدًا من ثلاجات حفظ لقاحي فايزر وموديرنا، المضادين لفيروس كورونا، الواحدة منها قادرة على حفظ ما بين 3 آلاف جرعة إلى 350 ألف جرعة لتخزينها، موضحة أن مصر حصلت على 63 ثلاجة.

اللقاحات متاحة للجميع

وأضافت «زايد» في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، أن الوزارة نشرت هذه الثلاجات في كل المحافظات، وجرى تدريب كل العاملين عليها، ولقاحات فايزر وموديرنا، التي سوف تستقبلها مصر الفترة المقبلة سوف تكون متاحة لكل فئات الشعب، خاصة أن كل المسافرين تم تطعيمهم بالفعل.

أما عن رفع بريطانيا لاسم مصر من القائمة الحمراء للسفر، فقالت الوزيرة إنها تشكر بريطانيا على التفاعل مع برنامج التطعيم المصري، وتوفير اللقاحات، والإنتاج المحلي من اللقاحات، خاصة أن بريطانيا تضع الدول على هذه القائمة وفقًا لبرامجها في التطعيم، لافتة إلى أن بعض الدول تفضل لقاحات على أخرى وهذا أمر يعتمد على قرارات الدول نفسها، و«هم مقالوش لية»، وهذا يعتمد على وجهة نظر الدولة.

الدولة لن تسمح إلا بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية

وشددت على أن الدولة المصرية لن تسمح بتطعيم المواطنين بأي لقاح إلا إذا كان حاصلًا على كل الإجازات والموافقات اللازمة من منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى المنظمات الأممية تشيد بدور مصر في تطعيم مواطنيها وتطعيم الأجانب الموجودين على أراضيها ولا تفرق بينهم وبين مواطنيها.

تصنيع اللقاحات في مصر

وأشارت إلى أنها سوف تقلق من الموجة الرابعة في حالة واحدة فقط، وهي ألا يذهب المواطنون للحصول على اللقاح، مناشدة المواطنين للحصول على اللقاح حفاظًا على كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشفت عن أن الوزارة تتفاوض مع شركة أمريكية كبيرة لتصنيع اللقاح الخاص بها على أرض مصر، وخلال أيام سوف تسافر إلى ألمانيا للتفاوض مع شركة «بيونتك فايزر» لتصنيع اللقاح في مصر.