في فصل الصيف.. اعرف أسعار التكييفات بالأسواق: «تغيير بنسبة 15%»

التقليل من الإحساس بحرارة الجو والرطوبة في فصل الصيف هدف يسعى إليه الجميع خاصة الذين لا يقدرون على تحمل موجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة في ذلك الفصل، لذا تكون المراوح غير كافية بالنسبة لهم ما يدفعهم للبحث عن وسائل أخرى مثل التكييفات والمبردات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز أسعار التكييفات خاصة بعد زيادتها في الأسواق خلال موسم الصيف الحالي بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وفقًا لما قاله تاجر وفني التكييفات والأجهزة الكهربائية أيمن محمد، مرجعًا ذلك الارتفاع مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج مع زيادة أسعار الدولار ارتفاع أسعار الشحن عالميًا.

أسعار التكييفات في الأسواق

وجاءت أسعار التكييفات، بحسب «أمازون»، أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت كما يلي:

سجل سعر تكييف يونيون آير 1.5 حصان بارد فقط ميجافاي نحو 6690 جنيهًا.

وسجل سعر تكييف سبليت انفرتر بارد وساخن بتقنية بلازما كلاستر من شارب AY-XP12UHE، 1.5 حصان نحو 11755 جنيهًا.

وجاء تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد تربو ابيض AH-A12YSE بسعر 8300 جنيه.

ووصل سعر تكييف سبليت رقمي بارد بتقنية بلازما شيلد وقوة 1.5 حصان من تورنيدو، ابيض TH-H12YEE إلى 7600 جنيه.

وسجل سعر تكييف تبريد فقط ميشن MSMB1T-12CR من ميديا- 1.5 حصان نحو 7900 جنيه.

ووصل سعر تكييف هواء تدفئة وتبريد ارتيفي من يونيون آير - موديل ARTO012HR5RCWPK - 1.5 حصان، إلى نحو 7450 جنيهًا.

كما وصل سعر تكييف سبليت انفرتر بارد وساخن تسخين بتقنية بلازما كلاستر من شارب AY-XP18UHE، - 2.25 حصان، إلى نحو 16000 جنيه.

وسجل سعر تكييف سبليت بارد ستاندرد من شارب AH-A12USE، 1.5 حصان - أبيض، نحو 8350 جنيهًا.

وسجل سعر تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد ديجيتال بلازما كلاستر ابيض AH-AP12YHE نحو 9100 جنيه.