نائب رئيس البريد لوفد «اتصالات النواب»: توفير 4 آلاف ماكينة بنهاية 2023

أكّد عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنَّ التدريب للعاملين بالهيئة يمثل حلقة الوصل بين التطوير وتحسين مستوى الخدمة، إذ أتاحت الهيئة التدريب لعدد كبير كما خصصت ميزانية كبيرة لذلك، بداية من أصغر موظف لأكبر موظف، مبينا أنَّه تمّ التعاقد مع عدد من الهيئات والمؤسسات لمنح العاملين دورات تدريبية.

وأضاف «علوان»، خلال كلمته اليوم أثناء زيارة وفد لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي لمقر الهيئة، أنَّه يتمّ تدريب العالمين على فن التواصل مع الجمهور ومجال عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها، كما أنَّ الهيئة تولي ذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، إذ تمّ مراعاة ذلك أثناء عملية تطوير للمكاتب المختلفة على مستوى الجمهورية سواء من خلال تخصيص موظف خاص للتعامل معه أو تهيئة النوافذ، وسيتمّ توفير مقاعد مخصصة لذوي الهمم.

وأضاف «علوان» أنَّ تنافسية السوق وثقة المواطن من أولويات الهيئة، خاصة أنها المؤسسة الوحيدة الموجودة في مختلف ربوع الجمهورية مما عزز ثقة المواطنين، لافتًا إلى أنَّ هناك تناغم بين المواطنين وهيئة البريد، خاصة أن أكبر حصيلة خاصة بالتوفير متواجدة في الهيئة، كما أنَّه يتمّ تعزيز الثقة من خلال التطوير المستمر طوال الوقت.

التحول الرقمي

وفيما يخص خطة نشر الماكينات، استكمل «علوان»: «جاءت الخطة لمواكبة التحول الرقمي الذي شرعت الدولة في تطبيقه، والتطبيقات لن تكون تقليدية ولكنها ستكون بمثابة إضافة جديدة لتقديم المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين وسيكون لدينا 4 آلاف ماكينة بنهاية عام 2023، وجار تعزيز خدمات تطبيق (يلا) لخلق حالة من الولاء للعملاء وتعزيز قدراتهم ويتم التنسيق المستمر مع المواطنين.

ذوي الإعاقة

وفيما يخص توظيف نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة بالهيئة، أكّد نائب رئيس أن كل الشركات التابعة للهيئة ملتزمة بتنفيذ هذه النسبة خاصة في حال وجود لياقة بدينة تسمح لهم القيام بهاذ العمل، كما أنَّ ملف العلاج الطبي للعاملين شهد اهتمامً أيضًا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعاملين وأسرهم.

واستكمل «علوان»: «للتيسير على المواطنين سيتمّ توزيع 7 آلاف ماكينة طباعة وتصوير على المكاتب التي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على عمليات تحويل الأموال لتحسين مستوى الخدمة وسهولة الحصول عليها وذلك فيما يخص طلب نسختين من بطاقة الرقم القومي، وذلك في إطار تسهيل الخدمة وتذليل العقبات إن وجدت».