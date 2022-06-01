«التعليم» تكشف عن وظائف شاغرة بمدارس النيل المصرية.. الشروط والتفاصيل

أعلنت مدارس النيل المصرية، عن حاجتها للتعاقد على وظائف مهندس بتخصصات مختلفة في الإدارة الهندسية بشركة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن أعمال الصيانة بمدرسة النيل.

شروط التقدم للوظائف بمدارس النيل المصرية

وحددت مدرسة النيل الدولية شروط التقدم للوظائف بشركة مصر للإدارة التعليمية كما يلي:

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائيا.

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة في العمل التكاملي لأعمال الصيانة مع المهندسين والفنيين بالتخصصات والإدارات المختلفة بالمدارس.

- القدرة على إيجاد الحلول المناسبة وغير التقليدية للمشكلات الفنية المتعلقة بالمباني والإنشاءات.

- مقر العمل بالقاهرة، وحال العمل خارج القاهرة سيتم صرف بدل انتقال وإقامة مناسب طبقا للوائح المنظمة لذلك بالشركة.

شروط شغل الوظائف

- بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية في التخصصات (مدني – عمارة).

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال الصيانة بالمنشآت والمباني.

- بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المصرية في تخصصات «ميكانيكا – كهرباء – ميكاترونيك».

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال الصيانة وشبكات الكهرباء والحريق والإطفاء والكاميرات والإذاعة الداخلية والصرف في المنشات والمباني كل في تخصصه.

- يفضل من له خبرة بإدارة الأعمال المثيلة سابقًا.

طريقة التقديم لوظائف مدارس النيل

- يتم إرسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة السابقة والمستندات الداعمة على البريد الالكترونى التالي: jobs@nes.moe.edu.eg.

- يتم تلقي الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 02-06-2022 حتى الأربعاء الموافق 08-06-2022.

- مراجعة وتقييم المستندات المرسلة، وتحديد موعد اختبار تحريري للمتقدمين، يتم على أساسه تحديد موعد المقابلة الشخصية للذين اجتازوا الاختبار، وطبقا للتقييم المعد بمعرفة اللجنة المختصة في ضوء شروط الإعلان.

- يحدد الراتب حسب تاريخ التخرج و الخبرات العملية بخلاف الحوافز الشهرية طبقا للجهد المبذول وانضباط الأداء.