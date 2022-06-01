خالد عليش: «محدش يقولي أنت كنت زوج وحش»

تحدث المذيع خالد عليش عن مشاعره تجاه ابنته الوحيدة، بعد حكم المحكمة لصالح، برؤية ابنته 11 ساعة أسبوعيا.

خالد عليش يتحدث عن الحكم لابنته

وكتب خالد عليش عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «محدش يقولي ما أنت كنت زوج وحش، أنا يمكن مكنتش أحسن زوج برغم إني عملت اللي عليا كتير، واجتهدت كتير عشان أسعد الطرف الثاني ولكن ده مش معناه إني إنسان وحش ومستحقش فرصة تانية ومستحقش أشوف بنتي».

وتابع، «محدش يقولي ما أنت مبسوط واتجوزت تاني، أنا فعلا الحمدلله زي الفل ومبسوط إني أخدت فرصة ثانية ربنا يكرمني فيها وأكون إنسان أفضل واستمتعت بحق ربنا سبحانه وتعالى والمجتمع اداهوني إني اتجوز تاني بعد انفصالي رسميا بأكتر من سنة بس مش معنى كده إني أرمي طفلي مع أمه، ومطلوب مني أنساه، محدش يقولي ما أنت كنت بتشوفها».

خالد عليش: بداية الانفصال كنت بشوفها ساعات قليلة

واستطرد خالد عليش، «أنا فعلا مع بداية الانفصال كنت بشوفها ساعات قليلة في الأسبوع بس مع أي تصرف ما يعجبش ماماتها تقولي أصل البنت مش فاضية عندها عيد ميلاد عندها تمرين ووسط شروط كتير منها متتصورش معاها وتنزل ليها صور - متوديهاش عند أهلك - تيجي عيد الميلاد لوحدك دون باباك أو ماماتك، حسيت في الوقت ده إني لازم استخدم التعاقد اللي بيني وبينها، اللي بيقول إني آخد البنت يوم في الأسبوع، ولكن القانون اداني حق الرؤية الطبيعي غير الإنساني لطفل».

خالد عليش: فضلت 5 أشهر في مساومات

وتابع، «فضلت 5 أشهر في مساومات إني معملش تنفيذ لحكم الرؤية حفاظا على البنت ولكن ماماتها صممت وبعد التنفيذ كان مهانة ومذلة للطفلة وليا بعدها؛ مبقتش أروح وبعت إنذار رسمي ليها بكده، وما زلت في الإجراءات القانونية الجديدة بعد فشل المحاولات الودية اللي الحمدلله النهاردة خدت فيها حكم منطقي ومناسب».