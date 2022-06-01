مذكرة تفاهم لفتح فرع لأشهر جامعة بريطانية في العاصمة الإدارية الجديدة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن اللقاءات التي عُقدت مع مسئولي بعض الجامعات البريطانية لبحث أوجه التعاون الأكاديمي المشترك وفرص الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم خلال زيارته للمملكة المتحدة مؤخرًا.

وأشار التقرير إلى استقبال نائب الوزير لشئون الجامعات، كلاً من الدكتور دافيد ستفنسون عميد العلاقات والشراكات الدولية بجامعه كوين مارجريت، ومحمود راتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العاصمة الجامعية، لبحث فرص الاستثمار في مجال التعليم العالي بمصر، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن.

مذكرة تفاهم إطارية لفتح فرع لجامعة كوين مارجريت بالعاصمة الإدارية

وأوضح التقرير أنه تم خلال اللقاء مناقشة بنود مذكرة تفاهم إطارية لفتح فرع جامعة كوين مارجريت بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وقع اختيار الجامعة على مؤسسة العاصمة الجامعية لفتح فرع لها بالعاصمة الإدارية لمنح برامج في تخصصات «التصميم والبناء، إدارة الأعمال، المشروعات والتسويق الإلكتروني، علم النفس، الإعلام، التغذية، العلاج الطبيعي، التربية، الصيدلة».

وأكد التقرير أن اللقاء جاء كثمرة جهود الزيارات الناجحة التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمملكة المتحدة، والتي شهدت مناقشة كيفية مشاركة الجامعات في المملكة المتحدة لدعم أهداف الحكومة المصرية في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر لعام 2030»، ودراسة الشراكات المحتملة بين البلدين بما في ذلك إنشاء أفرع لجامعات بريطانية في مصر IBCs من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين، بالإضافة لتحقيق شراكات وتعاون علمي وأكاديمي وبرامج تبادل الطلاب والموظفين وتطبيقات التمويل المشترك وبناء القدرات، ونجاح شراكات التعليم العالي الحالية بين المملكة المتحدة ومصر.

إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر

ويعد الهدف من إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، هو تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل العلوم والمعرفة وتقليل اغتراب أبنائنا الطلاب، مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي والحصول أيضًا على شهادات دولية، والمساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للحصول على فرص للتعليم الأجنبية من خلال تلك الفروع.

جدير بالذكر أن جامعة كوين مارجريت أنشئت عام 1875 ومقرها اسكتلندا وتتميز الجامعة في عدة تخصصات علمية لاسيما العلوم الصحية مثل التمريض والصيدلة والإعلام، كما أنها تحتل تصنيف من أفضل 20 جامعة على مستوى إنجلترا ومن أفضل 300 جامعة في أوروبا.

حضر اللقاء د.عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والسفير أحمد عزت نائب رئيس البعثة بالسفارة المصرية بالمملكة المتحدة ، ود. رشا كمال المُلحق الثقافي المصري بلندن، ود. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وروث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني، وسحر خميس رئيس برامج التعليم بالمجلس.