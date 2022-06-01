وزارة التعليم العالي تعلن نتائج قرعة الحج 2022 بفوز خمسة موظفين

أناب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور نائب للوزير لشئون الجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي، لحضور سحب القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2022 للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية، وإعلان أسماء الفائزين، في حضور محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك بمقر الوزارة.

إعلان نتائج القرعة بفوز 5 موظفين

وفور إجراء القرعة العلنية، التي شهدها ممثلو كافة قطاعات الوزارة والمعاهد التابعة لها، والعاملون بوزارة التعليم العالي، تم إعلان فوز 5 موظفين، وهم «طه سليمان طه، بالكلية التكنولوجية، إيمان عبد الحليم عبد المقصود، بالكلية التكنولوجية»، بالإضافة إلى موظفين احتياطيين هما «نجلاء البشتاوى السيد، المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى، وسحر عبد العزيز إبراهيم، بالكلية التكنولوجية بالمطرية»، ومن المراكز والمعاهد البحثية موظف أساسي «وفاء يوسف عبدالمعبود»، وموظف احتياطي «سليم سيد سليم»، إضافة إلى موظفين أساسيين من الجامعات الحكومية وهما «عبد الفتاح صالح عبد الفتاح بجامعة المنيا، أحمد محمود أحمد بجامعة سوهاج»، فضلاً عن موظفين احتياطيين، هما «أمل محمد مجد الدين بجامعة الزقازيق، حمدي محمود إسماعيل بجامعة المنيا».

140 موظفا تقدموا لأداء الحج هذا العام

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 5 تأشيرات للعاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والمراكز البحثية، موزعة على النحو التالي: «تأشيرتين لوزارة التعليم العالي والمعاهد التابعة لها، وتأشيرتين للجامعات الحكومية، وتأشيرة للمراكز والمعاهد البحثية»، وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات الخاصة باختيار المرشحين لأداء الحج، طبقًا للقواعد والشروط ومن بينها ألا يتجاوز المتقدم السن القانونية، وألا يقل عن 45 عاماً، والأولوية لمن لم يسبق له الحج.

كما تقدم للترشيح 140 موظفا موزعين على النحو التالي «105موظفين بالجامعات، 10 بالمراكز البحثية والبحث العلمي، 25 بديوان عام الوزارة والكليات التكنولوجية والمعهد الفني بالمحلة الكبرى».