أحمد أنيس: إطلاق نايل سات 301 من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام

أعلن أحمد أنيس رئيس مجس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، الاستعداد لإطلاق أحدث أقمار الشركة «نايل سات 301»، ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمرة الافتراضي عام 2028.

وقال أحمد أنيس في بيان صحفي، اليوم، أنه تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الجاري موعدًا لإطلاق القمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة «تاليس»، بفرنسا حيث تم تصنيعه، إلى قاعدة الإطلاق «كاب كانفرال»، بولاية فلوريدا حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية.

«أنيس»: تصنيع القمر استغرق عامين ونصف

وأشار «أنيس»، إلى أن عملية تصنيع القمر استغرقت عامين ونصف العام، وكان مقررا إطلاقه في بداية العام لولا ظروف كورونا وحول الإمكانات الفنية للقمر الجديد قال «أنيس»، إن نايل سات 301 يبلغ عمرة الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه في القمر الحالي 201.

وأضاف أن القمر الجديد سيتوسع في نطاق تغطيته فبالإضافة للمناطق التي يغطيها القمر الحالي سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية إضافة الى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية بما يواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.

إمكانيات القمر الصناعي الجديد

كما تشمل إمكانات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.

وأوضح أن توفير الخدمة يحقق تكامل مع القمر المصري «طيبه1»، وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي من خلال قمرين صناعيين بما يضمن تأمين واستمرار الخدمة.

وفيما يخص عمليات التشويش التي تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر قال أحمد أنيس أن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه من تحديد أي مصدر للتشويش ذاتيا، كما سيتمكن أيضاً من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.

كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقاً جديدة لأقمار النايل سات.

ولفت «أنيس»، إلى إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة في مجال بث القنوات الفضائية مع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية.