عودة خدمات الإنترنت بعد إصلاح الأعطال وسط العريش

عادت شبكة الإنترنت في غالبية الخطوط التي شهدت انقطاعا منذ الصباح الباكر اليوم بمدن وقرى شمال سيناء.

وأكد مصدر بسنترال العريش لـ «الوطن» إن خدمة الإنترنت عادت لجميع المناطق التي شهدت أنقطاعا على مراحل منذ الصباح وأمس، وذلك بسب الأعطال الفنية التي حدثت على بعض خطوط الإنترنت والهاتف الأرضي.

فريق الصيانة يتلقى شكاوى المواطنيين

وأضاف المصدر أن فريق الصيانة بسنترال العريش الرئيسى تتلقى شكاوى المواطنين من أصحاب الخطوط، وتعمل على حلها، بعد التأكد من جديتها من خلال تجربة بوكسات الخطوط سواء الفرعية أو الرئيسية، لمعرفة أسباب العطل.

وقال وائل حلاوة مدير سنترال الشيخ زويد ورفح لـ «الوطن» إنه تجري متابعة الانقطاع بخطوط المدينة، والعمل على حلها بشكل سريع، وكان سبب انقطاع الخدمة قطع خطوط الفايبر بسبب الحفر في مشروعات توسعة الطرق على الطريق الدولى العام بين الشيخ زويد والعريش، وتحديدا بمناطق الشلاق وقبر عمير والخروبة غرب المدينة.

فرق صيانة لإصلاح الأعطال في الشيخ زويد

وأضاف «حلاوة» أن فريق الأصلاحات بسنترال الشيخ زويد مدعومة بفرق صيانة من العريش تعمل على إصلاح الأعطال خلال 24 ساعة، وهناك ترتيبات تجرى في الشيخ زويد لزيادة سرعة الإنترنت والعمل على منع الأنقطاع بشكل نهائي.

وكان عدد من أهالى الشيخ زويد قد قدموا شكاوى شفهية بانقطاع الإنترنت بشكل متكرر على جميع الخطوط في وسط مدينة الشيخ زويد.