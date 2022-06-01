لتسريع الإنترنت في مصر.. إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 بعد أسبوع

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية، بدء الاستعداد لإطلاق أحد الأقمار الصناعية «نايل سات 301» ليحل محل نايل سات 201 الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028.

إطلاق القمر 7 أو 8 يونيو من فلوريدا

الشركة قالت في بيان إفصاح للبورصة المصرية، إنه تحدد يوم 7 أو 8 يونيو موعداً لإطلاق العمر من ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد انتهاء عمليات الاختبار والتشغيل التي أعقبت نقل القمر المصري من مقر شركة تاليس بفرنسا حيث جرى تصنيعه هناك، إلى قاعدة إطلاقه كاب كانفرال في فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت الشركة، أن عملية تصنيع القمر الصناعي الجديد استغرقت عامين ونصف، وكان مقرر إطلاقه أول العام لولا ظروف الجائحة، لافتة إلى أن عمره الافتراضي 15 عام ويزن 4.1 طن ويضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة في القمر الحالي 201.

القمر الصناعي الجديد يغطي دول جنوب أفريقيا

وأشارت الشركة إلى أن القمر الصناعي الجديد سيغطي دول جنوب قارة أفريقيا إلى دول حوض النيل لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة، موضحةً أن إمكانيات القمر الجديد ستتضمن تقديم خدمات الإنترنت عريض التغطية في مصر، لتوفير الإنترنت للمشروعات القومية والعمرانية الجديدة وحقول البترول، خاصة حقل ظهر.

وأوضحت المصرية للأقمار الصناعية أن عمليات التشويش التي تتعرض لها الأقمار الصناعية لن تؤثر في القمر الجديد، حيث سيتمكن من معالجة عمليات التشويش ويوفر تأمين كامل للقنوات التلفزيونية.

وأشارت الشركة إلى أنه جاري التفاوض مع المملكة العربية السعودية ودول الكويت والإمارات والأردن لتوسيع وتعميق الشركات الاستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة في مجال البث التلفزيوني.