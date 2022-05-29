القوصي: ننشئ مدينة فضاء مساحتها 123 فدانا.. بها مركز لتجميع الأقمار الصناعية

أعرب الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، عن شكره وتقديره للدولة المصرية والقيادة السياسية، نظرًا للحرص الشديد والاهتمام الكبير من الدولة بمجال الفضاء والبحث العلمي بشكل عام، موضحًا أنه يجري العمل على إنشاء مدينة فضاء على مساحة 123 فدانا، مؤكدًا أن بهذا الأمر وبعد الانتهاء من الإنشاء ستكون مصر ضمن 10 دول في العالم تمتلك مدن فضاء وستكون على غرار البلدان المتقدمة في هذا المجال، وذلك خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية انجي أنور، على شاشة «ETC».

مدينة الفضاء ستتألف من 23 مبنى لخدمة الأنشطة الفضائية

وأضاف «القوصي»، أن مدينة الفضاء ستتألف من 23 مبنى لخدمة الأنشطة الفضائية، من بينها أكاديمية لدراسة علوم الفضاء، فضلًا عن مركز بحوث، وكذلك متحف على شكل سياحي، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الأفريقية، كما أن المدينة الفضائية ستحتوي على مركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومن المتوقع تشغيل المركز نهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه يهدف إلى توطين صناعة الفضاء في مصر، كما أن الوكالة أطلقت قمرين صناعيين دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية.

توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر بنسبة 100% من أولويات الوكالة

وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن توطين تكنولوجيا الفضاء في مصر بنسبة 100% من أولويات الوكالة، حيث تسعى إلى هذا الهدف من خلال تصميم وتنفيذ أقمار صناعية بنسبة تصل إلى 100% بالاعتماد على بعض المكونات التي يجرى استيرادها من دول أجنبية، كما أن وكالة الفضاء المصرية وضعت «برنامج الفضاء المصري» لمصر حتي عام 2030، فضلًا عن أن هناك اهتمام كبير من الدولة بمجال الفضاء والبحث العلمي.