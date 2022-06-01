زياد عمران: نعمل على مشروع معالجة المياه شديدة التلوث وإعادة استخدامها

تحظي النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، بحضور عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، والتي تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لاستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

«الوطن»، التقت المهندس زياد عمران، مهندس كيمياء وطاقة نووية، خريج جامعة القاهرة، وممثل شركة مالكو ووتر، وأحد المشاركين في جلسات هذه النسخة من المؤتمر، للإطلاع على أبرز المحاور والمشروعات التي سيجري تناولها خلال الجلسات، فإلى نص الحوار:

هل شاركت من قبل في النسخ السابقة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»؟

لا، لم أشارك في النسخ السابقة لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، ولكن سعيد جدا لحضور هذه النسخة المميزة من المؤتمر، لمناقشة كافة المحاور المتعلقة بالصناعة واستخدام التكنولوجيا.

ما هو الدافع وراء مشاركتك كممثل إحدى كبري شركات المياه؟

هناك عامل أساسي وراء مشاركتي كممثل لشركة مالكو ووتر، وهي شركة موجودة داخل مصر منذ سنوات، ولكن افتتاح قناة السويس الجديدة مثل دافعا كبيرا وحافزا للعمل في مصر ومساهمة الشركة في العديد من المشروعات، خاصة في مجال تطبيقات المياه.

كيف تم التجهيز لهذا المشروع والمشار كة به ضمن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»؟

قبل إطلاق هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تم عقد جلسات حوارية، وذلك بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي والشركة القابضة وتم عرض فكرة المشروع، ودراستها بشكل جيد ومن ثم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ما هي فكرة المشروع التي ستنفذه الشركة داخل مصر خلال الفترة المقبلة؟

فكرة المشروع التي تبنته الشركة، تتمثل في كمية المياه شديدة التلوث الموجودة على الخريطة المائية داخل مصر، والتي تتنوع ما بين مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي.

حيث اتبعت وزارة الإسكان والمرافق خطة التخلص من هذه الكمية من المياه شديدة التلوث صورة آمنة، من خلال استخدامها في حالتين، إما ري النباتات غير المثمرة، أو الغابات الشجرية، أو معالجتها بنسبة ما ومن ثم صرفها بمياه البحار، لذا تقوم فكرة المشروع على معالجة تلك الكميات المهدرة من المياه، ومن ثم إعادة استخدامها، من خلال استخدام تكنولوجيا جديدة لإعادة المياه لطبيعتها.

ما هي المدة التي استغرفتها دراسات هذا المشروع؟

استمرت الدراسات الخاصة بهذا المشروع على مدار 3 سنوات، لحساب كمية المياه شديدة التلوث، من خلال عمل تجارب أولية، ثم البحث في طرق اقتصادية للتعامل مع هذه الكميات من المياه.

ما هي أبرز التوصيات المستهدفة خلال نسخة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»؟

من أهم توصيات هذه النسخة من المؤتمر، وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع بشكل سريع، ومن ثم تحقيق الإستفادة المرجوة من تنظيم هذه النسخة من المؤتمر.

كيف ترى تنظيم سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع بالصناعة» وهل اختلفت هذه النسخة عن النسخ السابقة؟

فخور كمصري أن الدولة نجحت في استقطاب عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج والداخل في مكان واحد، وإتاحة الفرصة لهم للمناقشة والتحاور وتبادل الأفكار والمعرفة، والتي تساهم بشكل كبير في إفادة الدولة بكل ما هو جديد.

وأرى أن هذه النسخة من المؤتمر، تختلف عن كل النسخ السابقة، ويتمثل الاختلاف في استعانة هذه النسخة بحضور عدد من ممثلي الشركات الكبرى بالخارج والداخل، وهو ما يضفي الطابع العلمي أكثر من النظري، أي أفضل من حضور خبراء لديهم الخبرة النظرية فقط وليس لديهم الخبرة العلمية.