ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.. «هنا طبع المسيح قدمه»

توافق اليوم ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر 1 يونيو، وهي أحد الأعياد القبطية الصغرى، ويوضح هذا الاحتفال الهوية الثقافية المصرية من خلال فنون الغناء الشعبي، وبعض الطقوس المرتبطة بالعادات والمعتقدات الشعبية، كالنذور وتعميد الأطفال وزفة الأيقونات، وغيرها.

وقال مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة الآثار، لـ «الوطن»: «تبدأ الرحلة بظهور ملاك الرب ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر».

وأشار إلى أن الرحلة استمرت نحو ثلاث سنوات ويتم رصدها في النقاط الآتية:

العائلة المقدسة في مصر

1 - رفح: المدينة الحدودية وقد تم العثور في أطلال هذه المدينة على آثار لها صلة بالديانة المسيحية.

2 - العريش: وقد تم العثور على بقايا من كنائس في طرقات المدينة.

3 - الفرما: من مراكز الرهبنة ويزيد من أهمية الفرما انها كانت المحطة الأخيرة التي حلت بها العائلة المقدسة في سيناء.

4 ـ تل بسطا: كانت تسمى مدينة الآلهة، وهي بجوارمدينة الزقازيق وقد دخلتها العائلة المقدسة في 24 بشنس.

5 ـ الزقازيق: أثناء وجود العائلة المقدسة بتل بسطا مر علىهم شخص يدعي (قلوم) دعاهم إلىى منزله الموجود في المنطقة ما بين كنيسة السيده العذراء مريم وماريوحنا الحبيب وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس.

6 ـ مسطرد: بعد الزقازيق وصلوا إلى مكان قفر أقاموا فيه تحت شجرة ووجدوا ينبوع ماء اغتسل فيه رب المجد وأطلق على المكان «المحمة».

7 ـ بلبيس: بعد أن تركوا مسطرد جددوا المسير إلى أن وصلوا إلى مدينة بلبيس وتبعد عن مدينة القاهرة بمسافة 55 كم.

8 ـ سمنود: بعد أن تركوا بلبيس اتجهوا شمالاً إلى منية جناح التي تعرف الآن باسم منية سمنود ومنها عبروا بطريق البحر إلى سمنود.

9 ـ البرلس: بعد أن ارتحلوا من سمنود واصلوا السير غرباً إلى منطقة البرلس ونزلوا في قريه تدعى شجرة التين.

10ـ سخا: هناك شعرت العائلة المقدسة بالعطش ولم يجدوا ماء، وكان هناك حجراً عبارة عن قاعدة عمود أوقفت العذراء ابنها الحبيب على فغاصت فى الحجر مشطا قدميه فانطبع أثرهما عليه، ونبع من الحجر ماء ارتوا منه.

11 ـ وادي النطرون: بعد أن ارتحلوا من سخا عبروا الفرع الغربي للنيل حتى وصلوا إلى وادي النطرون، فبارك الطفل يسوع هذا المكان وهو الآن يضم 4 أديرة وهي : القديس أبو مقار، الأنبا بيشوي، السريان، البراموس.

12ـ المطرية وعين شمس: وتوجد الشجرة حالياً بجوار كنيسة السيدة العذراء بالمطرية وكذلك يوجد بالمنطقة بئر ماء مقدس أستقت منه العائلة المقدسة.

13 - الفسطاط: بعد أن وصلت العائلة المقدسة المنطقة المعروفة ببابليون بمصر القديمة هناك سكنوا المغارة التي توجد الآن بكنيسة أبي سرجة الأثرية المعروفة حالياً بأسم الشهيدين سرجيوس وواخس.

14- منطقة المعادي: بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من منطقة الفسطاط وصلت إلى منطقة المعادي الموجودة حالياً وتوجد الأن كنيسة على أسم السيدة العذراء مريم

15- منطقة البهنسا: وهي من القري القديمة بالصعيد ويقع بها دير الجرنوس وكنيسة بأسم العذراء مريم.

16- جبل الطير: بعدها سارت ناحية الجنوب حتي سمالوط ومنها عبرت النيل ناحية الشرق إلى جبل الطير حيث يقع دير العذراء مريم الأن.

17- بلدة الأشمونيين: بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من جبل الطير عبرت النيل من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية حيث بلدة الأشمونيين وقد أجري الطفل يسوع معجزات كثيرة بهذه المنطقة.

18- قرية ديروط الشريف: ارتحلت من الأشمونيين سارت جنوباً إلى قرية ديروط الشريف، ويوجد بالمنطقة كنيسة على اسم العذراء مريم.

19ـ القوصية وهي ليست هي مدينة القوصية الحالية وإنما هي بلدة بالقرب منها.

20- قرية مير: بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من مدينة القوصية سارت لمسافة 8 كم غرب القوصية حتي وصلت إلى قرية مير.

دير المحرق

21- دير المحرق: بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من قر ية مير، ويعتبر الدير المحرق من أهم المحطات التي استقرت بها العائلة المقدسة.

22- جبل درنكة: بعد أن ارتحلت العائلة المقدسة من جبل قسقام اتجهت جنوباً إلى أن وصلت الي جبل أسيوط حيث يوجد دير درنكة ويعتبر آخر المحطات التي قد التجأت إليها العائلة المقدسة في رحلتها في مصر.