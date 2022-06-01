الكنائس تحيي ذكرى مسار العائلة المقدسة.. والبابا يترأس احتفالية «مريم سخا»

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، صباح اليوم الأربعاء، بحضور أحبار الكنيسة.

صلوات القداس

وانطلقت الاحتفالية بصلوات القداس، ومن المقرر تنظيم احتفالية أخرى تتضمن فيلما تسجيليا عن تاريخ الكنيسة الأثرية كإحدى محطات مسار العائلة المقدسة بمصر، والتي مكثت بها لنحو 7 أيام، كما تتضمن الاحتفالية فقرات تراتيل مسيحية عن ذكرى زيارة العائلة المقدسة والمسيح إلى مصر.

من جانبها، أعلنت كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية بحارة زويلة بحي الجمالية، عن تنظيم احتفالية مساء الأحد المقبل 5 يونيو، بذكري دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ولفيف من كبار المسئولين والآباء الأساقفة والكهنة.

ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة، 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر، ذهابًا وإيابا من سيناء وحتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه، مع مجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

محافظات مسار العائلة المقدسة

وتوزع الـ25 نقطة من خلال محافظات مسارة العائلة المقدسة وهي 8 جاءت كالتالي: «شمال سيناء – الشرقية – الغربية - كفرالشيخ - البحيرة – القاهرة – المنيا - أسيوط».

وافتتح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، السبت الماضي، مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وذلك بمشاركة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.