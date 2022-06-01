البابا في احتفال «العائلة المقدسة»: مصر ذكرت في الكتاب المقدس 700 مرة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، صباح اليوم الأربعاء، بحضور أحبار الكنيسة، و صلى البابا قداس عيد مجئ العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

البابا يتفقد متحف المقتنيات الأثرية

كما تفقد البابا تواضروس الثاني، لدى وصوله الكنيسة، متحف المقتنيات الأثرية، والذي يعد من أبرز ما يحويه الحجر المنطبع عليه أثر قدم الطفل يسوع، وأيقونة مرسومة على "جلد الغزال" تحوي صورًا لبداية الخليقة وحتى مجئ السيد المسيح، إلى جانب عددًا من المخطوطات النادرة.

وتولى بعدها البابا تواضروس خدمة القداس الإلهي، وألقى خلاله عظة القداس التي استهلها بالإشارة إلى أن عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، هو عيد متميز في كنيستنا وفي أرضنا وفي تاريخنا، وتناول ثلاثة أبعاد خاصة بهذا العيد، حيث ان البعد الكتابي: وذكر أن كلمتا "مصر" و "المصريين" وردتا في الكتاب المقدس أكثر 700 مرة.

احتفال الكنائس القبطية في المهجر

وأكد البابا، أنّ السيد المسيح بمجيئه إلى مصر بارك المصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ العريق يؤكد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة لها جذور في مصر وفي التاريخ المسيحي.

وألمح إلى أن الكنائس القبطية في المهجر هي موجودة في كافة دول العالم تحتفل في هذا اليوم، باليوم القبطي العالمي (Global Coptic Day) من خلال أنشطة عديدة تعبر عن الهوية المصرية القبطية بهدف تقديم صورة لجمال كنيستنا وبلادنا وما تحويه نعم كثيرة، داعيًا إلى أن واجب كل مصري أن يقدم صورة جميلة ومميزة عن مصر.

وحرص البابا تواضروس، في بداية العظة على تهنئة نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، بالذكرى الثامنة لسيامته التي تحل اليوم، وقدم نيافته ومجمع كهنة الإيبارشية هدية تذكارية لقداسة البابا عبارة عن أيقونة "العائلة المقدسة" مصنوعة من الزجاج المعشق، بيد راهبات دير القديسة دميانة بالبراري.