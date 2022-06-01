المتاحف تنظم سلسلة فعاليات احتفالا بـ«مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر»

نظم قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار عددًا من الفعاليات اليوم، تزامنا مع ذكرى مرور العائلة المقدسة بمصر الذي يوافق الأول من يونيو يوم 24 من شهر بشنس القبطي.

وقال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بإحياء مسار العائلة المقدسة، كما تولي وزارة السياحة والآثار له اهتمامًا أثريًا ‏وسياحيًا كبيرًا، بداية من ترميم المواقع الأثرية الواقعة على هذا المسار إلى تطوير الخدمات السياحية بها‎.

وشكلت ‏وزارة السياحة والآثار لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه إلى ‏منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمي اللامادي‎.‎

فعاليات بمتحف رشيد القومي

وبتلك المناسبة نظم متحف رشيد القومي عددا من الفعاليات منها معرض لمستنسخات أيقونات كنائس رشيد من تنفيذ شباب الفنانين من مدينة رشيد، وورشة فنية تعليمية للأطفال والشباب بعنوان «محطات من رحلة العائلة المقدسة»، تشمل «برشورات»، تتضمن بعض الصور والمعلومات عن مسار العائلة المقدسة في مصر، بخلاف ورشة رسم بعنوان مسار العائلة المقدسة على العملات التذكارية المصرية وتستكمل الفعاليات الأسبوع المقبل بندوة بعنوان «من بيت لحم إلى أرض الكنانة»، ومعرض خاص بمنتجات أصحاب الهمم اليدوية والحرف التراثية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

احتفالات بالمتحف القبطي وشرم الشيخ

فيما نظم القسم التعليمي بالمتحف القبطي مجموعة ورش تعليمية بمناسبة ذكرى مرور العائلة المقدسة بأرض مصر، بدءًا من اليوم، وكل يوم ثلاثاء حتى نهاية شهر يونيو، مع طلاب جمعية «تواصل»، للتعرف على إحدى تقنيات فن الخزف من خلال مقتنيات المتحف القبطي.

ويقيم متحف شرم الشيخ مساء اليوم، احتفالية تتضمن عرضًا لكورال كنيسة السمائيين وباقة من الترانيم الخاصة بالعائلة المقدسة ومعلومات مشوقة عن الرحلة العظيمة واستضافة شعب مصر للعائلة المقدسة.