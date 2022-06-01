بلاغ يتهم فنانة بالنصب على شركة ملابس مستوردة في 10 آلاف جنيه

تلقى الرائد محمد داوود، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا يفيد بقيام فنانة، بالنصب على إحدى شركات الملابس المستوردة بمبلغ قيمته 10 آلاف جنيه مصري نظير الحصول على ملابس من الشركة.

اتهام فنانة بالتهرب من 10 آلاف جنيه

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاء فيه قيام فنانة بطلب ملابس وشنط بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 766 لسنة 2022 قسم حدائق أكتوبر، أن الفنانة عادت وطالبت الشركة باسترجاع جزء من الملابس وبعدها أكدت استرجاع كل الملابس لأن المقاس غير مناسب لها وتواصلت شركة الملابس مع الفنانة، وتوجهوا لمقر سكنها في حي المنتزه بمنطقة حدائق أكتوبر ودفعوا لها 7500 جنيه وطالبت بتحويل 2500 جنيه، على المحفظة الإلكترونية لأحد أرقام المحمول الذي أرسلته للشركة، وهو ما قامت به شركة الملابس.

تهرب الفنانة

وأوضح البلاغ، أن شركة الملابس فوجئت بعد استرجاع المبلغ المذكور بأن الفنانة تتهرب منهم وقامت بوضع أرقام كافة العاملين بشركة الملابس على قائمة الحظر للاتصال وعلى الواتس آب.

وأفاد مقدم البلاغ، أنه حاول بشتى الطرق الوصول للفنانة إلا أنها كانت تضعه على قائمة الحظر بمجرد إخباره لها بهويته وهو ما دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وبدوره تم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.