نور الكاديكي تعتذر لريهام حجاج بعد اتهامها بحذف اسمها من تتر «يوتيرن»

اعتذرت نور الكاديكي لريهام حجاج بعدما اتهمتها بأنها قامت بحذف اسمها من تتر مسلسل «يوتيرن».

وكتبت نور الكاديكي على الإنستجرام: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا بجد باعتذر للإنسانة الجميلة ريهام حجاج وأنه فعلا هي ملهاش دعوة بأى حاجة وأنا كلمتها وبتمنى تقبل إعتذاري، والناس اللي وصلتني كده حسبى الله ونعم الوكيل فيهم واعتذاري لزوجك الكريم يا ريهام يا جميلة بمعنى الكلمة».

نور الكاديكي تتهم ريهام حجاج بحذف اسمها من تتر مسلسل «يوتيرن»

وكانت نور الكاديكي اتهمت ريهام حجاج بحذفها اسمها من تتر بداية المسلسل وكتبت: «أنا جاية النهاردة اتكلم عن الظلم اللي بيحصل في الوسط الفني والقرف اللي بقينا فيه، بقيت كل حاجة ماشية بالكوسة لدرجة اني اتظلم ويتشال اسمي من المسلسل طب ليه؟ وعملت ايه علشان يحصل كده».

وأكملت في منشورها: «ليه الواحد ماياخدش حقه، إيه المرض اللي بقى في الناس ده بجد أنا مش مصدقة ومصدومة حلاص بقيت أي واحدة بطلة تطلع بفلوسها تفتري وتظلم الناس وتمسح أساميهم وتتحكم في كل حاجة كل ده ليه وعلشان ايه انا مش هسكت وهتكلم كمان بدال الناس اللي خايفة تتكلم وتقول انها اتظلمت انا بطالب بحقي واظن الناس كلها عارفة الممثل بيتعب ازاى وبيقعد يصور بالساعات وبيعمل اللي عليه واكتر علشان في الآر يلاقي نتيجة مش يلاقي أسمه ممسوح من المسلسل لا أنا بطالب بحقي وبحق المجهود اللي عملته وعايزاكم تحسوا بيا وبالظلم».

أبطال مسلسل يو تيرن

مسلسل «يوتيرن» من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، أيمن قيسوني، نانسي صلاح، محمود حجازي، كريم قاسم ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز.