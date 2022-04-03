بعد اتهامات نور الكاديكي لـ ريهام حجاج.. سامح عبد العزيز: «أنا المسؤول»

علَّق المخرج سامح عبد العزيز على الأخبار المتداولة حول الممثلة نور الكاديكي والتي اعترضت خلالها على حذف اسمها من تتر مسلسل «يو تيرن».

حقيقة حذف اسم نور الكاديكي من تتر يو تيرن

وأوضح عبد العزيز أن كل ممثلي العمل وكل طاقمه تم وضع أسمائهم في تتر النهاية، وذلك نظرا لمحدودية الوقت بتتر البداية، حيث إنه مُحْكم بوقت الأغنية التي تقدمها نانسى عجرم، وفقا للدراما التي تعبر عنها الأغنية.

وأكد عبد العزيز أن محاولة الزج باسم ريهام حجاج في كل أمر يخص المسلسل أمر غير مقبول، فالعمل له صناعه سواء كإخراج أو إنتاج، والمخرج هو قائد العمل وهو المسئول عن كل جوانبه الفنية، ولا علاقة لريهام حجاج من قريب أو بعيد بمثل هذه الأمور سوى أنها بطلة العمل ولها دور التي تلتزم به.

مواعيد عرض مسلسل يو تيرن

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يُعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.