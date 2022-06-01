موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022

يترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2022، حيث من المقرر اعتمادها من اللواء أسامة القاضي، محافظ الإقليم، في غضون الساعات المقبلة.

وعقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022، يتم رفعها على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في المنيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من (هنا).

كما تعلن الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022 عقب اعتمادها من المحافظ بدقائق، وتكون مقسمة لـ3 قطاعات هي: شمال ووسط وجنوب، ويتم البحث عنها بالاسم ورقم الجلوس.

تهنئة الأوائل عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

ومن المقرر أن يجري محافظ المنيا اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لتهنئتهم بالنجاح والتميز، عقب ذلك يتم تنظيم حفل تكريم لجميع أوائل الشهادات العامة، ومن بينهم أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا، بعد ظهور النتيجة بجميع مراحل التعليم المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022

ومن المعتاد أن تتأخر مديرية التعليم في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022 بسبب طول فترة التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة داخل الكنترول، نظراً لأن الشهادة الإعدادية بالمنيا تضم أعداداً كبيرة من الطلاب.

ونشطت عمليات البحث علي نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022 عقب انتهاء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني الخميس الماضي، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا مطلع الأسبوع المقبل.

وأدى 114 ألف طالب بالصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل 529 لجنة، في جميع مراكز محافظة المنيا، وينتظر الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2022، وعقب إعلان النتيجة يتم فتح باب التظلمات لفترة محدودة، وتظهر نتيجة التظلمات في غضون أسبوعين، حيث يستعد الطلاب لتقديم أوراق التحاقهم بمدارس الثانوي العام والفني والمهني.